Tensión a tan solo 24 horas de que se vote la moción de censura en el ayuntamiento de Pamplona. La aún alcaldesa, Cristina Ibarrola (UPN), ha contestado a las acusaciones de presiones denunciadas por los concejales socialistas en el consistorio. Ibarrola ha catalogado de "ridículas" estas acusaciones y apunta directamente a EH Bildu.

"Compararnos con las amenazas que recibían de ETA cuando mataba, de su círculo de los que ahora son sus aliados y amigos", ha criticado. La líder de UPN ha reprochado a PSN y Bildu que no llevaran a cabo este pacto en junio porque "no les convenía" al no querer "perder votos" de cara a las elecciones generales del 23J. Además, habla de traición por parte del PSOE, acusación que comparten también desde el PP.

En la mañana de este miércoles, el portavoz popular, Miguel Tellado, ha vuelto a acusar a Pedro Sánchez de apoyar una moción de censura contra UPN y, ha apuntado que "lo pactó con Bildu a cambio de los votos para la investidura". Los populares han hecho también un último llamamiento a Sánchez para que de marcha atrás.

La vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, le ha pedido a Pedro Sánchez "que llame a Esparza y paralice la moción de censura". Una moción contra UPN que se espera salga adelante este jueves con los votos de EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, a pesar de que los socialistas contarán con un escaño menos de lo obtenido en las urnas.

El Secretario General de los socialistas en Navarra, ha pedido que se paren estas presiones y el acoso a un partido que, en palabras de Ramón Alzorriz, "solo usa las herramientas democráticas" para dar "los primeros pasos para dar un cambio al ayuntamiento de Pamplona".

Afirma, además, que el guion para el jueves ya está escrito y que "los cuatro concejales que tenemos en el ayuntamiento votarán que sí". El PSN-PSOE afronta la moción de censura de Pamplona con un concejal menos, al renunciar dos miembros de la lista. Los socialistas aseguran que uno de los afectados se ha apartado por las presiones y "señalamientos" de UPN y la otra por "motivos laborales". Aun así, Bildu sigue contando con mayoría para hacerse con la alcaldía.

Así será la votación

Se espera que Joseba Asiron (EH Bildu) sea elegido nuevo alcalde de la ciudad gracias al pacto con PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. La votación tendrá lugar este jueves a mediodía en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, con un PSN que tendrá un edil menos por la renuncia del que estaba previsto que tomara posesión diez minutos antes en otra sesión.

Será el secretario municipal el encargado de comprobar el quorum que valide la sesión. Una vez se lea la moción de censura, hablará Asiron, candidato a la alcaldía, y después Ibarrola, la todavía alcaldesa. Una vez concluyan, hablarán los portavoces de aquellos grupos que lo soliciten.

La votación se dará mediante llamamiento nominal por orden alfabético de apellidos. Los concejales votarán de viva voz y, si sale adelante, Asiron tomará posesión jurando el cargo.