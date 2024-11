Tellado traspasa todas las líneas para tapar a Mazón y culpar a Ribera: "Parece que no le duelen los muertos"

En su intento por defender lo indefendible, Miguel Tellado ha traspasado todas las líneas para tratar de desviar el foco de la negligencia de Carlos Mazón y cargar contra Teresa Ribera, al punto de esgrimir que "parece que no le duelen los muertos" de la DANAy que el Gobierno "actuó de mala fe" ante el desastre.

Unas gruesas afirmaciones que el portavoz parlamentario del PP ha vertido este jueves en 'Onda Cero', donde ha arremetido contra la titular de Transición Ecológica y futura vicepresidenta de la Comisión Europea yendo más allá de la posición política.

Así, ha aseverado que a la vicepresidenta tercera "parece que no le duelen los muertos, que esto no va con ella" y que está instalada en la "frialdad" y el "cálculo personal". "No ha dado ninguna muestra de empatía", ha insistido Tellado, que además ha acusado al Ejecutivo de "denegación del auxilio": "Si el Gobierno manejaba toda la información que manejaba y sabía que podía pasar lo que pasó, el Gobierno no solo actuó mal, sino que actuó de mala fe", ha sostenido.

Tellado se ha pronunciado así después de que la todavía vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica compareciera este miércoles ante el Congreso para explicar el papel de su departamento ante el fatídico temporal y de que se confirmara el acuerdo en Europa para dar luz verde a un Ejecutivo comunitario en el que ocupará una Vicepresidencia.

El diputado 'popular', sin embargo, ha aseverado que hay "lagunas" en sus explicaciones en sede parlamentaria, que es "muy mala candidata" para Bruselas y que "no estuvo a la altura" ni durante la DANA ni como ministra, porque "de su departamento dependían unas obras que podrían haber evitado una tragedia como esta y no las hizo".

Además, después de que Ribera explicara la víspera que el Gobierno del PP dejó caducar un informe que ella misma firmó cuando era secretaria de Estado para acometer las obras del barranco del Poyo -la misma rambla que resultó letal el pasado 29 de octubre-, Tellado le ha recriminado "echarle la culpa a Mariano Rajoy de lo que ella no ha hecho en seis años y medio".

En esta misma línea, ha insistido en que Ribera "ha fracasado como ministra" y como "persona" y le ha reprochado que aún "no ha pisado Valencia" tras la catástrofe -aunque él mismo tampoco se ha desplazado hasta allí- imputándole "indolencia frente al sufrimiento de compatriotas".

"Tenía que haber estado allí", ha subrayado Tellado, que sin embargo a la vez ha justificado la ausencia de Mazón en la reunión de emergencia el mismo día de la tragedia, a la que llegó más de dos horas tarde porque estaba comiendo con una periodista. "El presidente Mazón decide acudir a una comida cuando las alertas meteorológicas dicen que el episodio meteorológico finaliza a las 18:00 horas", ha esgrimido, interpretando así erróneamente la alerta de AEMET, un aviso que, además, ha asegurado que "falló".