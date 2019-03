Tardá: "Transmiten la ilegitimidad de la Monarquía patrocinada por Franco"

Gaspar Llamazares, portavoz de Izquierda Abierta, ha escogido la compañía de la radio para seguir el discurso del rey. Considera que "estamos ante una operación de maquillaje de la casa real ante el continuismo político. No ha habido compromiso de lucha contra la corrupción y la impunidad".



No se lo ha pasado mal Llamazares, tras celebrar su propio referendum, en la sede de Izquierda Abierta han celebrado la ceremonia de "descoronación". En una representación han quitado la corona a los reyes, pero los republicanos han tenido algunos regalos: un elefante de peluche y una citación para la cola del paro.



Otro diputado que no ha acudido al Congreso ha sido el diputado de Compromís, Joan Baldoví. En el balcón, una bandera y por delante un día normal de trabajo. Según afirma, "por coherencia Compromís no puede estar, entendemos que era un tema importante para que se pregunte a los ciudadanos".



A Joan Tardá, portavoz de ERC, los actos de proclamación no le han distraído de su trabajo porque no los ha visto. Sostiene que "la ilegitimidad con la que nació la Monarquía patrocinada con Franco la ha transmitido. Si quieren ser demócratas que reconozcan el derecho a decidir de los ciudadanos".



En el Hemiciclo no estaban todos los diputados, seis partidos con representación han decidido no asistir a una proclamación que consideran una farsa.