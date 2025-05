Suspendidas las declaraciones ante la jueza de los tres ex altos cargos de Ayuso imputados por las muertes en las residencias

Las comparecencias de tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, relacionadas con las muertes en residencias durante la pandemia, han sido suspendidas debido a que no todos los imputados habían sido notificados de la denuncia ni del auto de incoación de diligencias. También se ha pospuesto la declaración de un conductor de ambulancias. Estos ex altos cargos están siendo investigados por un presunto delito de denegación discriminatoria del servicio sanitario, tras una denuncia de 109 familiares de ancianos fallecidos. Anteriormente, habían declarado como testigos, mostrando contradicciones sobre los "protocolos de la vergüenza", que eran recomendaciones y no de aplicación obligatoria.