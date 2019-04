Susana Díaz y Pedro Sánchez abren una guerra por liderar el futuro del Partido Socialista

Pedro Sánchez pide a los críticos de su partido, que hablen claro y que expliquen "por qué dicen reflexión cuando quieren decir abstención".

La respuesta desde Andalucía no ha tardado en llegar, y Susana Díaz explica que ese debate no existe cuando se gana, y un ejemplo es su comunidad, donde "el PP es la oposición".

Pero Pedro Sánchez insiste en que él no le dará una abstención a Rajoy e intentará convocar unas primarias para reforzar su postura, y defiende que "no piensa dimitir", pero sí está asumiendo responsabilidades.

Un movimiento que Susana Díaz define como "maniobra de distracción", en la que ella no va a entrar, porque lo ve como una estrategia y no comparte el calendario. Si el sábado le tumban la propuesta del Congreso 'exprés', Sánchez no se irá y Susana no descarta postularse más adelante porque estará donde la coloquen sus compañeros, "en la cabeza o en la cola".

El problema del PSOE para Susana es "concatenar derrotas electorales", y contesta a Sánchez que nadie quiere que sea el subalterno del PP, recordando que en Andalucía, ella misma lucha contra los populares.