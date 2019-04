Susana Díaz reúne los avales para seguir liderando el PSOE-A: "No tengo manera de devolver tantísimo cariño"

Durante una intervención ante simpatizantes y militantes realizada en la sede del PSOE-A, en Sevilla, Susana Díaz ha agradecido el apoyo de "miles de compañeros de toda Andalucía que, de nuevo, nos han dado la confianza para volver a darle impulso al proyecto político que nació en noviembre de 2013".

"No tengo manera de devolver y de agradecer tantísimo cariño a todos los compañeros del PSOE-A que me están acompañando y que me están ayudando a que levantemos el PSOE para levantar a Andalucía, porque somos el proyecto que mejor defiende a esta tierra", ha manifestado, añadiendo que "vamos a trabajar para hacer un gran congreso en el PSOE-A", algo que "vamos a hacer como sabemos hacerlo, desde la unidad, la fortaleza, con ilusión y ganas".

Y es que "soy consciente de que la confianza mayoritaria que nos han dado los andaluces tanto en las elecciones municipales como en las autonómicas es una enorme responsabilidad", ha indicado Díaz, que ha apostado por "consolidar un proyecto de éxito en Andalucía, que tiene la confianza mayoritaria de los andaluces, para defender esta tierra y para sacar lo mejor de Andalucía".