Susana Díaz: "Necesitamos resolver la situación de gobernibilidad, más allá de cómo se haga"

Es la declaración más dura de Susana Díaz desde que el gobierno continúa en funciones: "Por más paños calientes que se le puedan poner a esta situación, no podemos ocultar que no tener a estas alturas un Gobierno no es serio".

sin embargo, la presidenta de la Junta de Andalucía no entra en la fórmula para resolver esta parálisis, afirmando que "necesitamos como españoles y como andaluces que se resuelva rápidamente la cuestión de gobernabilidad, más allá de cómo se haga o deba hacerse".

La mayoría de críticos reconocen en las últimas horas que votarán lo que diga el partido, mientras que Iceta se mantiene como la gran cara del 'no es no' dispuesto a saltarse la disciplina de voto.

Frente a la posibilidad de que haya una abstención técnica desde el PSOE andaluz, Antonio Pradas defiende ser claro a los ciudadanos, porque el PSOE debe "ir de frente, sin titubeos".

Por su parte, para algunos pesos pesados del partido como Eduardo Madina, el objetivo tiene que ser el de "cómo puede el PSOE aplicar su programa en la oposición".