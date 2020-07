Los contagios de COVID-19 han aumentado un 30% en los últimos 15 días. De hecho, el Ministerio de Sanidad informó ayer de un total de 241 nuevos positivos contabilizados tan solo en las últimas 24 horas. Estos datos, hacen crecer de nuevo la curva. ¿Supone este repunte de contagios una segunda ola de coronavirus en España?

A modo de comparación con la situación de la pandemia en el país en marzo, si medimos la incidencia del virus por cada 100.000 habitantes observamos que el 13 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma era de 8,99. En cuestión de casi tres meses, esta incidencia creció hasta el 12, 6 y cayó después al mínimo en junio, hasta 7,7. Pero ahora supera a la incidencia de marzo: el pasado jueves alcanzaba el 10,3.

Los epidemiólogos no descartan una segunda ola, pero, de momento, este aumento de casos está dentro de los previsto. Lo explica Juan Martínez, especialista en Salud Pública: "Los datos son inquietantes pero están muy localizados en varias regiones de España y no afectan al conjunto Estado".

Ese control de los focos es el primer punto que hace que la situación sea diferente a la que teníamos en marzo, y otra de las claves son los casos detectados. Tal y como ha explicado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en marzo todos los casos eran asintomáticos y graves, mientras que ahora casi todos son asintomáticos y por lo general más leves.

En concreto, hay un 70% casos asintomaticos, no porque el virus hay perdido fuerza si no porque hemos mejorado la capacidad de detección, aislando a los pacientes que dejan de contagiar. Y eso es lo principal para controlarlo.

No obstante, los expertos insisten que más allá de haber mejorado la capacidad de detección, esta no sirve de nada si no hay responsabilidad individual. Ello implica, mantener estrictamente las medidas de seguridad como son la distancia de dos metros o la mascarilla y aislarse si eres un caso positivo(aunque seas asintomático) o registras síntomas, para facilitar a los profesionales los rastreos y frenar una segunda ola.