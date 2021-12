Enfado monumental en Ciudadanos después de que el presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco (PP), haya convocado elecciones anticipadas en la comunidad, programadas para el 13 de febrero, tras cesar a los consejeros de la formación naranja por miedo a una posible moción de censura. Así lo ha ejemplificado la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, que en declaraciones a laSexta ha asegurado que "son unos mentirosos" y que "no se puede jugar así, siendo tan desleal".

"Al final, una quiere pensar que la palabra de la gente sigue importando, que es honesta, pero en política te vas encontrando que se actúa con deslealtad", ha denunciado Villacís, que ha añadido: "¿Es consciente de que la consejera de Sanidad es de Ciudadanos? ¿Hasta dónde va a llegar el cálculo electoralista de Pablo Casado? ¿De verdad le merece la pena? ¿Es consciente de lo que está haciendo?".

Ante las acusaciones de que su partido no es "fiable", la vicealcaldesa ha respondido sin rodeos: "¿Cómo creen entonces que están gobernando en 130 ayuntamientos?". En esta línea, Villacís ha lamentado que mientras "hay gente haciendo política", otros están "con la calculadora", algo que le parece "una irresponsabilidad y que no tiene palabras". En relación a las razones que ha expuesto el líder castellanoleonés para adelantar las elecciones, Villacís ha señalado que "se pueden inventar cualquier cosa" y espera que "nadie lo compre".

"Como una ya no sabe lo que se van a inventar... Es evidente que le apetecía convocar elecciones anticipadas, y pese a todo lo que le ha dicho Mañueco a Igea reiteradamente, lo han hecho", ha precisado la vicealcaldesa, todavía visiblemente enfadada: "La gente que es medianamente normal, que no esté totalmente viciado por la política, esto le parece asombroso. ¿De verdad se rompe un gobierno con una consejera de Sanidad en plena sexta ola? Es que no hay manera de explicarlo".