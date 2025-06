Los socialistas dicen que el PP ha llenado la plaza de España "de insultos y odio": "Feijóo acabará como telonero de Ayuso"

Mientras Alberto Núñez Feijóo se daba un baño de masas en la madrileña plaza de España junto a líderes del PP como Isabel Díaz Ayuso o José Luis Martínez-Almeida, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, celebraba un acto en la plaza de Pedro Zerolo, en Chueca, muy cerca de donde los 'populares' llamaban a la dimisión de Pedro Sánchez.

Así que no ha dudado en lanzar algunos guiños, también pullas, a los que reclaman unas nuevas elecciones acusando a los socialistas de corruptos. "Han llenado la plaza de España de insultos y mala leche". ha espetado el ministro después de lanzar un saludo a los asistentes al acto, un homenaje por el décimo aniversario del fallecimiento de Zerolo, en gallego, euskera, catalán, griego, inglés, francés y alemán como crítica al desplante de Ayuso el pasado viernes en la Conferencia de Presidentes.

"Nosotros llenamos esta plaza de alegría y orgullo. La vida va a seguir igual, ellos enfangando y nosotros batiendo récords en la creación de empleo y de crecimiento económico, subiendo las pensiones, el salario mínimo y el ingreso mínimo vital", ha espetado el también líder de los socialistas madrileños.

Aunque no ha sido el único miembro del Ejecutivo que ha querido salir en defensa de su propia gestión. Desde Barcelona, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, no ha dudado en señalar que la manifestación de este domingo "ha sido un acto de desesperación política de Feijóo".

"Métodos de la oposición trumpista"

Para él, el líder del PP "confunde el fin de la democracia con haber perdido unas elecciones y se entrega a los métodos de la oposición trumpista y de la extrema derecha". El ministro cree que el PP siempre hace lo mismo, "cuando no tiene el poder cuestiona la legitimidad de las urnas y del Congreso".

Urtasun ha querido, además, lanzar un mensaje claro a la oposición. "Le decimos que abandone el barro, atrapado entre Vox y Ayuso. Queriéndola imitar acabará convertido en su telonero", ha aseverado, a la vez que ha calificado de "lamentable" la actuación de Ayuso con las lenguas cooficiales en la reunión del viernes.

"Feijoo ha dicho que no le sobra ningún español, lo que le digo es que le sobra el país real, el que que quiere seguir avanzando en derechos, en lenguas... vamos a seguir trabajando para eso", ha finalizado.

En redes, otros miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez han hecho hincapié en que la protesta, que la Delegación de Gobierno en Madrid ha cifrado en más de 45.000 personas, ha sido un fracaso. "El gatillazo es antológico", ha afirmado el ministro de Transportes, Óscar Puente.

En un mensaje en su cuenta de X, compartiendo unas imágenes aéreas de la concentración ofrecidas por Telemadrid, Puente ha escrito: "Y te lo cuenta Teleayuso en directo. Luego las crónicas tratarán de disfrazarlo. Pero la realidad es que la mafia ha demostrado un escaso poder de convocatoria. #mafiapepera".

"Ellos crispando y nosotros gobernando"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha considerado que la concentración solo ha reunido a "la mitad de la mitad de lo que esperaban". "Ni gastándose el dinero en autobuses, cuñas de radio y anuncios en redes sociales y apps", ha enmarcado Bolaños.

"El PP no carbura porque no tiene ningún proyecto para España. Ellos crispando y nosotros gobernando. Cada uno en su sitio hasta 2027", ha remachado Bolaños para descartar cualquier escenario que no sea finalizar la legislatura en su plazo estipulado.

Por su parte, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha ironizado que "Estopa mete más gente en el Metropolitano de Madrid que el apocalíptico Feijóo en la Plaza de España".

"El partido de la Gürtel o la Kitchen y que mantiene su sede pagada con dinero negro se manifiesta bajo el lema 'Mafia o democracia'. Ver para creer", ha apuntado en redes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La socialista andaluza ha rematado que "los españoles votaron y decidieron que Feijóo estuviera en la oposición y ya sería hora que el PP lo asumiera y lo aceptara".

Y cuando se habla del lema de la manifestación, 'Mafia o democracia', socialistas como Enma López no dudan en señalar que "democracia fue lo que sucedió el 23 de Julio y no lo superáis". En unas declaraciones este sábado en laSexta Xplica, la concejala no dudó en explicarle a los 'populares' lo que es mafia. "La mafia es el narcotráfico con quien Feijóo se iba de vacaciones"