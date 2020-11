Algunas comunidades autónomas llevan días pidiendo al Ejecutivo de Sánchez que permita a los gobiernos regionales establecer confinamientos domiciliarios en sus territorios. Una medida que el ministro de Sanidad ha rechazado en determinadas ocasiones.

Preguntado por el confinamiento domiciliario que sí aplican ya países del entorno para contener el incremento de contagios de coronavirus, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha asegurado que "los técnicos me han dicho que en otros países los confinamientos en realidad son menos duros de lo que estamos haciendo aquí".

"Por lo tanto, no estamos haciendo menos que otros países", ha afirmado, al tiempo que ha indicado que los 'lockdown' que anuncian otros países no suponen un confinamiento total. Además, ha considerado que en muchas comunidades "todavía no se han agotado las medidas que se pueden aplicar y espero que no sea necesario endurecerlas", ya que ya se empieza a ver una bajada de la transmisión, dice, tras las restricciones impuestas hace unas semanas.

Aunque ha apuntado a "probablemente el confinamiento no llegue a ser necesario" en nuestro país, el portavoz de Sanidad ha explicado que "eliminar la transmisión es imposible, podemos controlarla y creemos que con las medidas que hay se va a conseguir, y sino ya valoraremos".

"La evolución es relativamente estable"

Simón también ha indicado que "la evolución es relativamente estable", pero esto se ha observado en un periodo "demasiado breve", por lo que insiste en que deben de pasar unos días para ver los efectos reales de medidas como las limitaciones de movilidad o el toque de queda, para ver si realmente la tendencia se ha estabilizado.

Además, el director del CCAES ha querido imprimir un poco de optimismo en sus palabras. "Da la sensación de que estamos en una rueda de pesimismo y fatalismo, en plan, esto va a acabar con todo, y no tiene porqué". "Podemos intentarlo, aquí voy a ser optimista, los datos no me permiten decir que estamos descendiendo pero podemos conseguirlo entre todos, mientras llega la vacuna".