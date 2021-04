El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha advertido en rueda de prensa sobre las posibilidades que ampara el marco legal a pesar del fin del estado de alarma.

En este sentido, Simón ha reiterado que "que acabe o no el estado de alarma no es lo mismo que que acaben las restricciones de movilidad", sino que "se siguen pudiendo hacer restricciones de movilidad locales y otras medidas".

No obstante, los derechos fundamentales solo pueden ser coartados mediante un marco legal tan estricto como el del estado de alarma, por lo que medidas como el toque de queda o el perímetro de las comunidades autónomas sí deberán tener su fin el día 9 de mayo.

Aun así, el doctor también ha insistido en la posibilidad de que se acabe prorrogando: "Una cosa es que la intención sea no renovarlo porque probablemente no sea necesario y otra cosa muy distinta es que no estén previstas todas las opciones", ha advertido Simón, que ha reconocido que aunque se trabajen "todas las opciones" pueden tener una idea de lo que se acontecerá viendo la tendencia de esta cuarta ola.

"Es muy posible que la situación en la que nos encontremos no justifique el continuar con el estado de alarma", ha reconocido.

En este sentido, Simón ha llamado de nuevo a la responsabilidad ante la posibilidad de la relajación de las medidas de cara a mayo: "No cometamos errores que hemos cometido ya en los puentes, en la Navidad, en el verano... no volvamos a cometer el error de pensar que reducir algunas medidas implica reducirlas todas".

Y ha zanjado con un mensaje optimista en el camino hacia el final de la pandemia: "Es verdad que de aquí al 9 de mayo estaremos en una situación incluso más favorable de la que estamos ahora. Estaremos cerca de un 20% de la población que habrá pasado la enfermedad y otro 20% con al menos una dosis de la vacuna".