Sanidad ha notificado más de 2.000 nuevos casos de coronavirus desde el viernes y 164 contagios solo en las últimas 24 horas. Según ha explicado Fernando Simón, "prácticamente todos" estos incrementos afectan a menores de 50 años.

En concreto, según ha precisado en su comparecencia de este lunes, "la edad media ha ido bajando progresivamente" entre los nuevos contagiados, hasta situarse en los 46,3 años en los hombres y 50,5 en las mujeres. Además, se ha registrado un aumento de los contagios entre los niños de cero a cuatro años, aunque, según ha precisado, los casos en este grupo de edad siguen siendo poco frecuentes.

El descenso de la edad de los infectados, según ha incidido el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias implica que los casos, "en general", son más leves. De hecho, según ha estimado el doctor Simón, en torno a un 70% de los casos detectados ahora son asintomáticos.

En cualquier caso, durante su comparecencia ha aclarado que "no es que los jóvenes por ser jóvenes tengan más riesgo", sino que el incremento de contagios entre las personas de este grupo de edad "está asociado a las actividades que realizan".

La nueva normalidad tampoco quiere decir no divertirse, sino divertirse de otra manera"

Así, aunque ha precisado que "hay mucho joven muy sensato", el doctor Simón ha lamentado las escenas de grupos "en los que las medidas de precaución no se están tomando adecuadamente" para los que "la forma de divertirse se sigue equiparando a la de hace un año".

En este sentido, ha realizado "un llamado a los jóvenes para entender que la nueva normalidad no quiere decir volver a lo mismo de siempre". "Tampoco quiere decir no divertirse, quiere decir divertirse de otra manera", ha puntualizado, abogando por hacerlo "en grupos más pequeños", limitando las celebraciones a "fiestas más pequeñas" y teniendo "cuidado de no moverse con un número excesivo de grupos diferentes".