Santi Vila se 'libra' de la prisión incondicional: tendrá que pagar 50.000 euros para su puesta en libertad

El exconseller Santi Vila hará noche en la prisión de Aranjuez. Pero, a diferencia de sus Excompañeros de Govern, la jueza no ve posibilidad de reiteración en sus actos, puesto que no participó en la proclamación de independencia. "No se aprecia en el señor Vila riesgo de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que él mismo desistió voluntariamente de proseguir con el proceso soberanista [...] un día antes de que la DUI fuera votada en el Parlament", dicta el auto.

Razón por la que podría abandonar esta cárcel si abona los 50.000 euros de fianza que le ha impuesto la jueza Lamela. "¿Cómo se va a pagar una fianza viniendo de festivo, desde Barcelona y a las 17:00 horas?", ha criticado Pau Molins, su abogado. Una fianza que Vila se está pensado si depositar. "Quiere mostrar su solidaridad con sus compañeros". Su abogado defiende que no se le puede acusar de rebelión porque el exconseller nunca ha tenido intención de cometer ningún delito: "Siempre se ha mostrado en contra de los actos ilegales, y mucho menos delictivos".

Durante su última apareción pública, en laSexta, Santi Vila apostaba por volver a la normalidad y situarse dentro de la legalidad y advertía de que la judicialización del procés no era buena señal para ellos. "Cuando los radicales ganan, la cosa se complica y la fiscalí no nos está ayudando", dijo en Al Rojo Vivo. Ahora habrá que esperar si paga la fianza o se mantiene en prisión, junto al resto de exconsellers.