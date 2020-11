Sanidad ha sumado 25.042 nuevos casos de coronavirus al cómputo total, que ya asciende a 1.284.408 desde que comenzó la pandemia. El nuevo sistema de recuento ha añadido 1.623 muertos desde el inicio de la pandemia, con lo que cifra total de fallecidos se eleva a 38.118.

Además, la comunidades han notificado a Sanidad 8.924 nuevos positivos en las últimas 24 horas, y Madrid se sitúa a la cabeza de nuevos contagios, con 1.924; seguida de Cataluña, con 1.616; País Vasco, con 1.166, y Aragón, con 792.

Este martes en el informe de Sanidad se notificaron 36.495 muertos por Covid-19, si bien en este miércoles la cifra ha ascendido a los 38.118, 888 en la última semana. Además, en total ya se han contagiado en España de Covid-19 1.284.408 personas, de las que 8.924 han sido diagnosticadas en las últimas 24 horas. La tasa media actual de contagios en España en los últimos 14 días se sitúa ya en los 528,75 casos por cada 100.000 habitantes.

Actualmente hay 20.325 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España, de las que 2.786 permanecen en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 2.481 ingresos y 2.166 altas, lo que supone un nuevo récord en el número de ingresos.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, pidió este martes "dar margen" a las nuevas medidas contempladas en el estado de alarma aprobado la semana pasada para comprobar si es eficaz en el control del gran alza de los contagios de Covid-19, con el objetivo de evitar el confinamiento domiciliario.

"Estamos en una situación que, desde el punto de vista asistencial, comienza a ser crítica, pero no estamos en una situación equivalente a la de marzo o abril. Hay todavía UCI que no se han vuelto a reactivar y mucha actividad programada", ha destacado. Por eso, ha dicho, "hay que dar margen al sistema". Aun así, ha afirmado, "en el momento en el que se tenga que tomar la decisión se tomará": "Podría ser mañana, pasado, en tres días o que no sea necesario".