Sanidad reformará el decreto de las listas de espera para conocer el tiempo del proceso médico

Los detalles El objetivo es saber cuánto tiempo pasa desde que un paciente va a Atención Primaria con una dolencia hasta que le ve un especialista, le hacen una prueba o le dan el tratamiento.

El Ministerio de Sanidad planea reformar el decreto que regula las listas de espera para transformarlo en un mecanismo de gestión que permita conocer detalladamente el proceso del paciente desde su visita a la Atención Primaria. La ministra Mónica García ha destacado la necesidad de dar transparencia y trazabilidad al sistema actual, que considera un mero mecanismo político. Durante su intervención en el IV Foro Económico de 'elDiario.es', García subrayó la importancia de conocer el tiempo que tarda un paciente en recibir atención especializada, en lugar de centrarse solo en los tiempos de espera para operaciones menores. La reforma busca colaboración con las comunidades autónomas para mejorar la gestión sanitaria y ofrecer una visión más completa del proceso asistencial del paciente.

El Ministerio de Sanidad reformará el decreto que regula las listas de espera para que se convierta en un mecanismo de gestión que permita conocer el proceso de un paciente desde que acude a la Atención Primaria con una dolencia, y deje de ser un mero mecanismo "político".

"Necesitamos dar transparencia y trazabilidad al mecanismo, porque el actual no nos permite utilizar las listas de espera como un mecanismo de gestión, sino como mecanismo político", ha explicado la ministra, Mónica García, durante su intervención en el IV Foro Económico de 'elDiario.es', donde ha explicado las fortalezas y retos del sistema sanitario, y los que son compartidos con los países de nuestro entorno.

Uno de esos "retos compartidos" con otros países son las listas de espera. La ministra ha explicado que el mecanismo actual "no nos sirve para nada", ya que lo importante es conocer el proceso por el que pasa un paciente.

"Queremos saber cuánto se tarda en ir a la primera consulta de un psicólogo, cuánto se tarda en un proceso oncológico, que en España van muy rápidos, y sin embargo, estamos midiendo lo que se tarda en operar una variz o un juanete", ha afirmado.

Ha detallado además que "vamos a reformar el real decreto de las listas de espera, que es de 2003, cuando no teníamos ni una décima parte de la información que tenemos ahora. Necesitamos la colaboración de las comunidades para dar transparencia al proceso".

El Ministerio se plantea el objetivo de arrojar luz a la trazabilidad, es decir -ha aclarado García-, saber cuánto tiempo pasa desde que un paciente va a Atención Primaria con una dolencia hasta que le ve un especialista, hasta que le hacen una prueba, hasta que le vuelve a ver el especialista y hasta que le operan, o le dan el tratamiento.

"Necesitamos saber la profundidad", ha insistido la titular de Sanidad, frente a un modelo actual de listas de espera del que solo trascienden días de espera hasta una operación.

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