El informe del Banco Central Europeo (BCE) crítico con el impuesto a la banca que el Gobierno quiere poner en marcha no gusta, como era de esperar, al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Asegura Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, que con dicho informe, en el que se advierte de que un impuesto así podría desestabilizar al sector, provocar que no haya crédito o repercutir en los clientes, se busca "ayudar al Gobierno". Y recuerda además que "no es vinculante".

Y siguiendo esta línea argumental, Sánchez ha "agradecido" esta ayuda, pero no sin sacar a relucir el rescate a la banca que hizo durante su gestión como ministro de Economía con el gobierno de Mariano Rajoy.

"Es [Luis de Guindos] bien conocido por la política española porque fue exministro de economía del gobierno del Partido Popular, el artífice del rescate al sector financiero que decía que no iba a costar ni un céntimo de euro al conjunto de la sociedad española", ha manifestado en una rueda de prensa tras la Cumbre Hispano-Lusa.

Así, ha agradecido "sin duda alguna las ganas de ayudar de De guindos": "Tomamos nota, estudiaremos el informe, pero el Gobierno de España seguirá con la hoja de ruta de crear este importante impuesto".