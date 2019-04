Sánchez mantiene que no habrá referéndum: "De los independentistas me fío lo justo"

"De los líderes independentistas me fío lo justo, por no decir nada. Creo que lo han demostrado con los hechos, no con la palabra", ha afirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en Onda Cero.

En la misma entrevista, el líder socialista ha hablado sobre Vox. "La ultraderecha en esta país siempre ha existido, fuera o dentro del PP. Al principio de la democracia ahí estaba Blas Piñar, estaba Fuerza Nueva. Luego se integraron en el PP y después tenían su partido. Pero el líder de Vox era un antiguo dirigente del PP, el señor Abascal.

"Ciudadanos pudo escoger ser otra cosa. Pero con el cordón sanitario que le ha puesto el PSOE, ha escogido ser 'la tercera pata de la derecha'", ha sentenciado.