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Pacto entre países

Sánchez y Lula firman 15 acuerdos en la I Cumbre España-Brasil en "defensa de la democracia frente a la ola reaccionaria"

¿Por qué es importante? El presidente del Gobierno ha destacado el papel de ambas naciones y afirma que están llamadas "a ser motores". "Compartimos una misma visión del mundo", ha compartido.

Lula da Silva, a la izquierda; a la derecha, Pedro SánchezLula da Silva, a la izquierda; a la derecha, Pedro SánchezAgencia EFE
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Pedro Sánchez y Lula da Silva han firmado un total de 15 acuerdos de cooperación en el marco de la I Cumbre España-Brasil que se ha celebrado en el Palacio de Pedralbes en Barcelona. El presidente del Gobierno ha destacado que ambos países comparten "una visión del mundo anclada en la democracia y en el respeto al derecho internacional y la paz".

Así lo ha dicho Sánchez junto a su homólogo en el acto en la Ciudad Condal, donde ha destacado que tanto España como Brasil "defienden la democracia frente a la ola reaccionaria y los autoritarismos".

En ese sentido, el presidente del Gobierno ha insistido en que ambos gobiernos comparten "una misma visión del mundo" basada en el derecho internacional, los derechos humanos y la paz, definiendo a Brasil como "una de las grandes democracias del mundo".

"La relación entre España y Brasil va más allá de lo bilateral. Nuestros países están llamados a ser motores", ha especificado Sánchez, resaltando que es el trabajo conjunto lo que hará ganar a ambos países ante un panorama internacional convulso.

Sánchez se disculpa por "los insultos" de Ayuso

Ha puesto especial énfasis el acuerdo entre la UE y Mercosur, afirmando que para él es algo muy relevante desde el punto de vista político: "Desde la fragmentación, lanzamos un mensaje completamente distinto".

Todo, en el marco de la reunión entre España y Brasil que sirve de antesala a la IV Reunión en Defensa de la Democracia. Auspiciada por ambos países, participarán también Gustavo Petro, presidente de Colombia; Claudia Sheinbaum, presidenta de México; Yamandú Orsi, su homólogo en Uruguay; y también Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, y líderes de otros países como Sudáfrica, Irlanda y Barbados.

Un encuentro que a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, no le ha gustado demasiado. La 'popular' ha afirmado que Sánchez se reúne con "narcoestados" y que España "no puede coquetear con países que no respetan las elecciones libres, a la oposición, a la labor sindical, la libertad de prensa, expresión cultural, religiosa o de conciencia, o la labor independiente de los jueces".

"No quiero generalizar, no digo todos, pero la mayoría de ellos son gestores de países sumidos en la pobreza y el narcotráfico" y que se "autodenominan progresistas" ha denunciado la presidenta regional.

Sánchez, ante eso, ha pedido disculpas a Lula da Silva y al resto de líderes por "los insultos" de la presidenta de la Comunidad de Madrid: "La sociedad española, que es abierta, hospitalaria y respetuosa, no se siente representada por esos insultos".

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