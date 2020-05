El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha firmado este lunes con los líderes de las patronales CEOE y Cepyme y de los sindicatos UGT y CCOO el pacto para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá de la vigencia del estado de alarma, hasta el 30 de junio.

El acto ha tenido lugar en la Moncloa y han asistido, por parte del Ejecutivo, el presidente, Pedro Sánchez; el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; la vicepresidenta de Asuntos Económicos y para la Digitalización, Nadia Calviño; el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, la ministra de Hacienda María Jesús Montero, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y, por parte de los agentes sociales, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva; el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Prórroga hasta el 30 de junio

El acuerdo prevé una prórroga de los ERTE hasta el 30 de junio pero prorrogables después para los sectores que lo sigan necesitando. De este modo, la empresas serán exoneradas del pago de las cuotas a la seguridad social y los trabajadores acogidos a este instrumento continuarán percibiendo la prestación extraordinaria de desempleo, en principio, hasta esa fecha.

También está el compromiso de las empresas que se acojan a un ERTE a no realizar despidos durante los seis meses siguientes, aunque se incluye alguna excepción si hay empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores, también se ha aceptado que no se de por incumplido el acuerdo en el supuesto de que se produzca un despido disciplinario procedente, la extinción del contrato de temporales o que no se llame a fijos discontinuos.

No podrán beneficiarse de ERTE aquellas empresas en paraísos fiscales y las empresas que hagan ERTES por fuerza mayor no podrán repartir dividendos durante el ejercicio fiscal salvo que devuelvan la parte correspondiente a la exoneración aplicada.

Se contemplan dos situaciones distintas, las de la empresa que no puede reiniciar y la que sí, es decir, dos tipos de ERTES, unos totales y otros parciales en función del reinicio de la actividad diferente. En cualquiera de las dos situaciones se exonera el pago de cotizaciones empresariales.

Dos tipos de ERTE

En los ERTE totales, se extienden a las cuotas de mayo y junio, el 100% para empresas de menos 50 trabajadores y el 75% para las de más de 50%.

En los ERTE parciales, se incluye la exención de los trabajadores que por primera vez se incorporen al trabajo. Será de un 85% en mayo y un 70% en junio. Si la empresa tiene menos de 50 trabajadores y si tiene más, será del 60% en mayo y del 45% en junio.

Desde el Gobierno aseguran que el gasto en ERTE es de más de más de 4.500 millones de euros al mes. Actualmente hay más de tres millones y medios de personas afectadas por un ERTE.

Otra medida es extender la protección de fijos y discontinuos y fijos periódicos hasta el 31 de diciembre en el caso de no ser llamados o si su trabajo no se hubiera interrumpido por la crisis sanitaria.

Comisión tripartita

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al anunciar el acuerdo el pasado viernes, ha defendido que se trata de un acuerdo "equilibrado" porque pondera la protección social con la reincorporación paulatina de los trabajadores, y ha explicado que una vez levantado el estado de alarma será una comisión tripartita -formada por Gobierno, patronal y los dos sindicatos mayoritarios- para evaluar qué sectores necesitan ampliar la ayuda.

En este sentido, la ministra ha destacado que "proteger a los trabajadores es proteger a la economía de nuestro país" y que con este acuerdo van a ir "acompañando desde lo público a trabajadores y empresas". Por eso, ha explicado, mantendrán las condiciones del ERTE de fuerza mayor al tiempo que incentivarán la incorporación paulatina a la actividad.