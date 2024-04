"¿Piensa como (José María) Aznar que el Estado palestino no debería existir? Sí o no, es así de sencillo", ha preguntado este miércoles el presidente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en referencia a las palabras del expresidente, en las que aseguró que Palestina "no existe ni existirá" y que era "absurdo" el planteamiento del socialista.

Así lo ha señalado en su segunda intervención en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la última Cumbre Europea. Sánchez ha pedido a Feijóo que se deje de ambigüedades y se posicione sin matices a favor de un Estado palestino. "Este Gobierno está desplegando una política internacional responsable, que hace que España ocupe una silla importante en el futuro de Europa. A usted le dictan lo que hacer y decir", ha destacado el presidente.

El jefe del Ejecutivo ha acusado a la oposición de no proponer "nada" sobre la guerra de Vladimir Putin en Ucrania ni sobre el Sahel y que tampoco hablan de Gaza. Por ello, le ha preguntado al líder del PP que "qué opina" sobre este último conflicto: "¿Usted piensa que en Gaza se respeta el derecho internacional? ¿Piensa como Aznar que el Estado palestino no debería existir? Sí o no. Así de sencillo". "Es un sí o un no", ha reiterado y ha añadido: "Dígame aquí y ahora qué opina de esto".

Sánchez recuerda que el PP lo lleva en su programa electoral

También se ha referido a sus palabras en la réplica que en las que ha defendido la solución de los dos Estados, palestino e israelí, pero ha pedido que se haga negociando con los partidos políticos y con el apoyo de "países de peso". "Dice que tienen que hablar otros países de peso. ¿Esta es su propuesta, depender de lo que hagan otros?", le ha espetado Sánchez, asegurando que él "no responde porque ni puede ni sabe". "No tiene autoría en materia de política internacional, es el señor Aznar": "Vamos, nada. Cara de circunstancia, ni tiene proyecto ni autoría política porque quien la decide es Aznar".

Después, el socialista ha cargado contra el expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar, recordando que metió a España en una "guerra inútil", de la cual seguimos aún "sufriendo hoy". "¿Es es el que marca el paso de la política internacional del PP?", se ha preguntado. Asimismo, ha defendido que el reconocimiento del Estado palestina "no es una cuestión ideológica", sino que "hay primeros ministros liberales y conservadores que apoyan" esta solución, porque se trata de una "cuestión de justicia histórica".

Y, además, ha añadido que "lo apoya una mayoría de españoles es un paso para defender un conflicto que ha costado la vida de muchos niños". Sánchez le ha recordado a Feijóo que él lo lleva en su programa electoral, donde es "claro y contundente, pero ahora dice que otros países de peso tienen que decirlo antes". "Y ahora Aznar dice que el Estado palestino no existe y baja la cabeza", ha zanjado.