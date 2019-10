El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tiene intención de hacer una declaración institucional en Moncloa cuando se haga pública la sentencia del 'procés' y de momento no comenta los detalles que se han filtrado a los medios de comunicación.

En conversación informal con periodistas en la recepción del Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional, Sánchez ha confirmado que comparecerá en el Palacio de la Moncloa cuando se conozca la sentencia cuyo contenido ha dicho desconocer.

El tribunal que ha juzgado la causa del 'procés' ha acordado por unanimidad condenar a sus principales responsables por delitos de sedición y de malversación y descartar la acusación de rebelión que formuló la Fiscalía, según han confirmado fuentes jurídicas.

Sobre lo que pueda ocurrir tras conocerse la resolución judicial, el jefe del Ejecutivo considera que todo el mundo ha aprendido de lo ocurrido en 2017 -cuando se celebró el referéndum ilegal- y las autoridades catalanas también. "Espero que la Generalitat respete la legalidad y no vuelva a cometer los errores de 2017", ha emplazado Sánchez en alusión a las medidas que adoptó el independentismo para organizar la consulta.

En cualquier caso, ha reiterado que el Gobierno tiene previstos "todos los escenarios posibles" y que se irá actuando en función de cómo se desarrollen los acontecimientos. Además, ha insistido en que la actuación del Ejecutivo se guiará siempre por los principios de "firmeza democrática, proporcionalidad y unidad", y ha asegurado que si tiene que tomar alguna decisión que considere muy importante, hablará con la oposición. "Si hay que dar una respuesta, será con los procedimientos ordinarios. Está todo muy previsto", ha incidido.

En la recepción, el presidente del Gobierno en funciones ha tenido ocasión de departir con el líder del PP, Pablo Casado, pero no con el de Cs, Albert Rivera. Sánchez ha destacado que, en las dos últimas semanas, el Gobierno "ha hecho cosas que antes no se hicieron" que van a contribuir a que la reacción ante la sentencia no sea tan desmesurada como hace dos años.

A modo de ejemplo, ha destacado el apercibimiento del Tribunal Constitucional al presidente del Parlament, Roger Torrent, para que no actúe contra la legalidad, advirtiéndole, incluso, de consecuencias penales. "Hemos aprendido", ha resumido el secretario general del PSOE, quien ha valorado la coordinación "muy positiva" de la Guardia Civil y la Policía Nacional con los Mossos d'Esquadra.

La filtración de la sentencia no ha gustado en el Ejecutivo, según ha admitido en el mismo acto la ministra portavoz y responsable de Educación en funciones, Isabel Celaá.

En cualquier caso, ha remarcado que "las sentencias, tengan el sentido que tengan, hay que acatarlas", puesto que debe "prevalecer la normalidad y el Estado de derecho". El titular de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha comentado en otro corrillo con la prensa que espera que cuando la sentencia se conozca todo el mundo responda de forma pacífica. Para Marlaska, en cualquier caso, hasta que no se publique, no hay sentencia.