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5.000 euros al artista

Condenados por destruir un mural de Manuel Sierra sobre los represaliados del franquismo

Los detalles La sentencia considera acreditado que el 23 de septiembre de 2023 los cuatro condenados cubrieron completamente con pintura blanca el mural, creado un año antes junto a las escuelas del municipio con autorización del entonces gobierno municipal de IU y con la participación de vecinos.

Concentración en apoyo a Manuel Sierra antes del juicio por el borrado del mural que pintó en Castronuño (Valladolid). Concentración en apoyo a Manuel Sierra antes del juicio por el borrado del mural que pintó en Castronuño (Valladolid).EP
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El Juzgado de Primera Instancia de Valladolid ha condenado a cuatro personas a indemnizar con 5.000 euros al pintor Manuel Sierra por destruir en Castronuño (Valladolid) un mural dedicado a los represaliados republicanos de la Guerra Civil y el franquismo, al considerar que vulneraron su derecho moral a la integridad de la obra.

Según ha informado este lunes la asociación Cultura Aliste, la sentencia considera acreditado que el 23 de septiembre de 2023 los cuatro condenados cubrieron completamente con pintura blanca el mural, creado un año antes junto a las escuelas del municipio con autorización del entonces gobierno municipal de IU y con la participación de vecinos.

Entre los responsables de su eliminación figura el teniente de alcalde de Castronuño, algo que Sierra ha considerado, en declaraciones a EFE, especialmente grave: "Sin el apoyo de una corporación habría sido un acto vandálico, que ya hubiera sido grave, pero que participe un representante de una corporación municipal es un disparate, una metedura de pata monumental".

El mural representaba, entre otros elementos, un libro abierto, una calavera y un corazón junto a la bandera republicana y pretendía recordar a las víctimas de la represión durante la Guerra Civil y la posguerra.

Tras las elecciones municipales de 2023 y la llegada del PP a la Alcaldía, la obra fue eliminada y su alcalde, José Ignacio Vázquez (PP), defendió posteriormente la actuación de su teniente de alcalde porque, según sostuvo, el mural incomodaba a algunos vecinos, contenía una "bandera anticonstitucional", en referencia a la tricolor republicana, y que "los pueblos pequeños tienen que ser neutrales".

El fallo reconoce que la destrucción vulneró el derecho del artista a la integridad de su creación, protegido por la ley de propiedad intelectual, con independencia de quién sea el propietario del muro sobre el que se encontraba.

Sierra ha recibido la resolución con "sorpresa" y "muy satisfecho" y ha explicado a EFE que supone un estímulo para continuar con este tipo de murales memoriales sobre los fusilados durante la Guerra Civil y la posguerra.

El juicio estuvo precedido el pasado 2 de junio por una concentración de unas 70 personas ante los juzgados de Valladolid en apoyo al pintor, quien ya entonces reclamó que la obra fuera restituida en el mismo lugar y con la misma temática.

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