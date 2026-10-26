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Elma Saiz pide investigar quién está detrás de los disturbios de Barcelona: "Siempre hay un ganador, que es la extrema derecha"

Los detalles En una entrevista en la 'Cadena SER', la ministra ha insistido en que "no va a haber impunidad" por los altercados y los saqueos y ha condenado "sin paliativos a la violencia".

Imagen de archivo. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Imagen de archivo. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.Agencia EFE
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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pedido este lunes investigar quién está detrás de los "preocupantes" disturbios de Barcelona que se han saldado con más de 128 detenidos, 72 de ellos menores de edad. "Siempre hay un ganador, que es la extrema derecha", ha dicho.

En una entrevista en la 'Cadena SER', la ministra ha insistido en que "no va a haber impunidad" por los altercados y los saqueos y ha condenado "sin paliativos a la violencia". "No caben los saqueos ni la violencia de ningún tipo", ha reiterado.

Así, ha hecho hincapié en la participación de numerosos menores en los incidentes y ha apelado a la responsabilidad de las familias. "Es importante que diferenciemos lo de Barcelona de otras protestas de colectivos por los derechos civiles", ha señalado.

De esta manera, la ministra ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien este domingo relacionó a Pedro Sánchez con los disturbios de Barcelona. Unas declaraciones que, para Saiz, son de una "irresponsabilidad absoluta" que evidencian que el PP "ha dejado de ser un partido de Estado". "Llevamos viendo manifestaciones cerca de Ferraz que acababan con violencia y no hemos visto al señor Feijóo condenarlas", ha dicho.

Además, Saiz ha asegurado que no se pueden "hacer elucubraciones, pero estamos viendo en las redes sociales cómo se amplifican bulos y desinformación".

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