El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, se han encontrado por primera vez en el Congreso en este año 2022 en una sesión de control que ha respirado tensión postelectoral tras los comicios en Castilla y León.

Después de que este martes Sánchez dejara sobre la mesa en el Senado una hipotética abstención del PSOE para evitar la entrada de Vox al Gobierno de esa comunidad, el presidente ha vuelto a insistirle sobre esa posibilidad: "Le ha llegado la hora de la verdad, o abre las puertas a un gobierno del PP con la ultraderecha o no".

En esta línea, el socialista le ha recriminado al líder popular que "ha creado una trampa y ahora está entrampado": "A usted le gustaría que otros partidos políticos le sacaran de esa trampa en la que se ha metido usted".

Así, se ha mostrado dispuesto a "ayudar" a cambio de unas condiciones, como no pactar con Vox en ningún territorio ni en otra circunstancia o pedir expresamente esa abstención: "Tiene que pedir ayuda, explicar por qué la ultraderecha no puede entrar en los gobiernos y tiene que decir si es para siempre y en todos los territorios".

Tras los comicios castellanoleoneses, Vox no deja de presionar al PP para entrar en un eventual gobierno de coalición y ya ha hecho exigencias como la derogación de la Ley Autonómica contra la Violencia de Género o la de Memoria Histórica. A pesar de ello no se ha pronunciado sobre qué consejerías quiere ocupar.

Mientras tanto, Alfonso Fernández Mañueco se aleja cada vez más de un pacto con Vox y ha asegurado que su partido no dará "un paso atrás en la defensa de la igualdad social, laboral, de oportunidades y entre hombres y mujeres". El candidato 'popular' ha defendido que no tiene "líneas rojas, pero sí grandes principios" y "la igualdad no es negociable para el PP".

Reproches por el CGPJ y los fondos europeos

Antes de abordar los resultados electorales en Castilla y León, Sánchez ha recriminado a Casado que la democracia española "sería más fuerte" si el PP "cumpliese con la constitución y desbloquease el CGPJ" y si "no fueran a Bruselas a hablar mal de España y sembrar dudas sobre la gestión de los fondos europeos".

Casado, en respuesta a este punto, ha asegurado que "hoy mismo" renovarían el CGPJ si el Gobierno "cumple con la Unión Europea y deja que los jueces elijan a los jueces". Además, le ha recriminado haber perdido unas nuevas elecciones: "Ya lleva cuatro desde que fue elegido presidente del Gobierno. Y eso que ha hecho trampas con el CIS de Tezanos, con el BOE de las inversiones públicas y con fondos europeos a la carta de los gobiernos socialistas, pero ni con esas".