El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado durante los actos institucionales en celebración del Día de la Mujer que la ley del "solo sí es sí", la Ley de Libertad Sexual cuyo anteproyecto se aprobó el año pasado por estas fechas, será aprobado definitivamente "dentro de muy poco".

"Estoy convencido de que dentro de muy poco vamos a poder aprobar definitivamente esa ley para que solo sí sea sí", ha dicho Sánchez en el Ministerio de Igualdad y junto a su titular, Irene Montero, después del informe del Consejo General del Poder Judicial en el que se rechazó por unanimidad la definición de consentimiento del anteproyecto.

Según los jueces, el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual puede comportar una inversión de la carga de la prueba y no logrará evitar la victimización secundaria.

De acuerdo con el informe, el Código Penal vigente "ya se asienta sobre la idea de consentimiento, aunque no incluya una definición del concepto" y que la dificultad no existe en su conceptualización, sino en lo probatorio: cuándo existe o no. "Las eventuales dificultades procesales de acreditar la ausencia de consentimiento no pueden trasladarse al ámbito de la tipicidad", dice el informe, que asegura que la definición "determina un aparente desplazamiento de la carga probatoria", que debería ser probada por la defensa.

Sánchez ha insistido en que la ley se aprobará y el proyecto de ley será enviado al Consejo de Ministros, cerrando una brecha en la coalición.

Amenaza de la extrema derecha

El presidente también se ha referido a la aparición de Vox en la escena política, lo que ha calificado de "amenaza terrible". "No podemos obviar otra amenaza terrible: la aparición de la ultraderecha, con su discurso de odio y su machismo descarnado", ha censurado.

"No es una fuerza de resistencia al feminismo, es una fuerza de retroceso a épocas de inferioridad de las mujeres, de sumisión al padre, al marido, al jefe. La ultraderecha siente nostalgia por unos tiempos en que estaba al alcance del hombre hacer y deshacer a su antojo la vida de las mujeres", ha señalado.

"España no puede permitirse salir de esta emergencia a costa de las mujeres"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha subrayado que España debe seguir siendo un referente internacional de políticas públicas feministas y ha hecho un llamamiento a estar a la altura del movimiento feminista español.

"España debe seguir siendo un referente internacional de políticas públicas feministas, debemos estar a la altura de las mujeres de nuestro país y de su movimiento feminista", ha aseverado la ministra.

Montero ha reconocido que este 8 de marzo es "diferente", si bien nada puede impedir saber la fuerza que tienen las mujeres cuando se juntan "codo a codo para defender la vida", por lo que ha pedido hacer "más feminismo que nunca".

La titular de Igualdad ha aseverado que España no puede permitirse salir de la emergencia sanitaria, económica y social "otra vez a costa de las mujeres", y ha defendido para ello una "agenda feminista" que "ponga la vida en el centro", erradique todas las violencias machistas, garantice la conciliación y revierta los recortes en dependencia.

"España no puede seguir construyéndose con las mujeres en una esquina, en los márgenes, no puede permitirse que unas pocas rompan techos de cristal mientras la mayoría, las humildes, las pobres, las migrantes, siguen atadas a un suelo pegajoso que las condenan para recoger cristales", ha dicho.