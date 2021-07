España recibirá 3,4 millones de dosis de Pfizer más en el mes de agosto. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Salamanca, donde este viernes se celebra la Conferencia de Presidentes.

"Esto permitirá anticipar el objetivo que nos hemos marcado todas las instituciones de que el 70% de población tenga la pauta completa de vacunación antes de que termine el mes de agosto", ha señalado Sánchez en su intervención inicial.

Así, según ha indicado Sánchez, gracias a este acuerdo firmado por Sanidad se inocularán más de 16 millones de vacunas en el mes de agosto, una cifra superior a los 13 millones de pinchazos previstos. "Es una buena noticia que muestra el compromiso de todas las instituciones, del Gobierno de España, de las comunidades de acelerar la vacunación, que está siendo un rotundo éxito, no solo en España, sino en el conjunto del planeta", ha aseverado el presidente.

Con este anuncio, Sánchez busca aplacar las críticas de las comunidades, con Madrid a la cabeza, sobre las escasez de vacunas.

De hecho, el consejero madrileño Ruiz Escudero ya ha sacado la calculadora tras las palabras del líder del Ejecutivo. Afirma que estas nuevas dosis de Pfizer son "insuficientes" y "llegan tarde" para hacer frente a la quinta ola del virus. "Hemos llegado tarde a esta quinta ola por haber eliminado AstraZeneca de la ecuación, del calendario de vacunación. Yo creo que ese es el problema donde reside todo", ha añadido en rueda de prensa. "Tres millones de vacunas para España. Eso para Madrid son 300.000 o 400.000 vacunas... Todas las que vengan son bienvenidas, pero llegan tarde", ha insistido Escudero ante los medios.

"Con la variante delta tendremos que superar el 70% de vacunados"

El presidente del Gobierno anuncia este nuevo cargamento de vacunas después de reconocer ayer, por primera vez, que el 70% de inmunizados quizá no sea suficiente para hacer frente a la variante delta.

No obstante, se mostró convencido de que, con el ritmo de vacunación, España podrá conseguirlo. "Somos medalla de oro en vacunación", aseguró —y reiteró— en su comparecencia para hacer balance del curso político. "La pandemia no ha acabado. No podemos olvidar que el virus sigue aquí y pido un esfuerzo más, porque no podemos bajar la guardia", sentenció el presidente, que también se mostró muy crítico con el papel de la oposición durante la pandemia.

La importancia de la inmunidad de grupo

Pero, ¿por qué es esencial llegar al 70% de inmunidad de grupo lo antes posible? "La inmunidad de grupo es un concepto difícil de entender, pero consiste en la proporción de tu población que quieres vacunar para no tener que preocuparte de los que no están vacunados. Depende de la infecciosidad del patógeno contra el que se lucha", explica en Al Rojo Vivo el epidemiólogo Quique Bassat.

Bassat tiene claro que "el 70% no será suficiente debido a la variante delta" y apuesta que ya hay expertos que hablan de la necesidad de lograr el 85%. El epidemiólogo recalca también la importancia de incluir cuanto antes a los adolescentes en la vacunación. "Así lograremos acercarnos a la idea utópica de la inmunidad de rebaño", concluye el experto.