No, la quinta ola de coronavirus que ha azotado a España no tiene una única causa. Así lo ha indicado el epidemiólogo Quique Bassat en Al Rojo Vivo, programa en el que ha señalado que "el que haya llegado tan fuerte y haya afectado tan específicamente a los más jóvenes, que no están vacunados, nos hace pensar que la falta de una cobertura vacunal en este grupo de edad ha jugado un papel definitivo".

Durante su intervención, Bassat ha querido explicar también por qué es tan importante llegar al 70% de población vacunada -la llamada inmunidad de grupo-, y más en contexto epidemiológico como el que vivimos actualmente. "La inmunidad de grupo significa la proporción de tu población que quieres vacunar para no tener que preocuparte de los que no están vacunados", ha indicado el epidemiólogo, que ha detallado el porqué de ese porcentaje marcado, el 70%: "Depende de la infecciosidad del patógeno contra el que estás vacunando".

"En el sarampión, por ejemplo, que es mucho más contagioso que el coronavirus, necesitas vacunar al 95% de la población para llegar a la inmunidad de rebaño. En el coronavirus, con las variantes iniciales, necesitabas llegar al 70%", ha señalado Bassat, que ha añadido: "Ahora sabemos que ese 70% no será suficiente porque la variante delta es más infecciosa. Por tanto, ya se está hablando de alrededor de un 85%. Llegar al 70% ya será difícil, y creo que ahora hace falta incluir a los adolescentes, que serán quienes nos ayudarán a subir esta proporción de la población vacunada y, por tanto, acercarnos un poco más a esa idea, un poco utópica, de la inmunidad de rebaño".