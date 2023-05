Tensa sesión de control en el Congreso, de nuevo con las listas electorales de EH Bildu en el centro de la confrontación. Este miércoles, Pedro Sánchez ha afeado a la formación abertzale la candidatura de antiguos etarras condenados y le ha pedido un "mensaje mucho más rotundo" de reparación y perdón para las víctimas del terrorismo.

"Ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas municipales para el próximo 28 de mayo. Puede ser legal lo que han hecho, pero desde luego no es decente", ha aseverado el presidente del Gobierno, en respuesta a una interpelación de la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua.

Acto seguido, ha pedido por parte de "esas personas que integran esas listas municipales" un "mensaje mucho más rotundo y contundente de reparación, de perdón y de reconciliación y homenaje a las víctimas, que sufrieron tanto dolor durante muchísimos años de actividad de la banda terrorista ETA".

Aizpurua, por su parte, arrancaba su intervención manifestando su voluntad de "mirar al futuro y seguir defendiendo el bienestar social y económico de la mayoría social y trabajadora". "Por eso es por lo que hemos propiciado, conseguido y apoyado numerosos avances sociales en esta legislatura", ha asegurado, preguntando a Sánchez si mantendría el "escudo social".

Un intercambio que llega después de que, la víspera, los siete candidatos de Bildu condenados por delitos de sangre se comprometieran a no asumir sus cargos de resultar elegidos el 28M, una renuncia que no impidió que este asunto centrara un duro cara a cara entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Senado.

Nuevo choque con el PP por Bildu

Este miércoles, el pleno arrancaba con una pregunta casi idéntica a la que lanzara un día antes el líder de la oposición a Sánchez, esta vez en boca de su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra: "¿Cuándo va a decir la verdad a los españoles?", ha espetado al líder del Ejecutivo, a colación también de Bildu, que la diputada 'popular' ha calificado como "socio preferente" de Sánchez, a quien ha preguntado si va a "romper" con la formación de Arnaldo Otegi.

"La verdad es que ustedes no tienen más argumento que ETA, pero ETA ya no existe", ha respondido el presidente, que ha recordado que la banda terrorista fue derrotada bajo gobiernos socialistas, algo, ha aseverado, que en el PP "no son capaces de digerir". A continuación, ha incidido en que los 'populares' "negociaron con ETA", "acercaron a presos" a Euskadi y "excarcelaron a etarras" y, cuando los condenados pasaron a formar parte de las listas, ya en 2015, "no pusieron el grito en el cielo" como sí hacen ahora.

"Cuando se acercan unas elecciones, y ustedes las dan por perdidas, y ustedes no tienen argumentos, siempre vuelven al mismo argumento de ETA", ha insistido Sánchez, que ha acusado al principal partido de la oposición de "decir cosas tan deleznables que luego no son capaces de volver a repetir".

En este punto, ha preguntado a Gamarra si "sería capaz de decir que Zapatero traicionó a las víctimas y a los muertos", a lo que la bancada de la derecha ha respondido coreando un sonoro "sí". "¿Serían capaces de decir, señorías, como dijo Mariano Rajoy el 11 de marzo, que tenía la convicción moral de que ETA estaba detrás? La verdad es que ustedes hacen declaraciones infames que posteriormente no son capaces de sostener", ha remachado entonces Sánchez.

Gamarra, a Sánchez: "¿Va a romper con Bildu o con la decencia?

En su contrarréplica, Gamarra ha esgrimido que no es al PP a quien Sánchez "tiene que tratar así", sino a Bildu: "Ser tan cruel con el PP y tan complaciente con Bildu es lo que le va a marcar su historia para siempre, porque la sociedad española no olvida, por mucho que usted los blanquee y legitime", le ha advertido, instándole a que exija al partido abertzale que renuncie a los condenados de sus listas.

"¿Va a romper con Bildu o con la decencia?", ha continuado Gamarra, que ha acusado tanto a Sánchez como a la diputada Aizpurua de haber "dilapidado los valores democráticos". "De Bildu nos lo podíamos esperar todo, de usted, un presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, no", ha zanjado.

Por su parte, Sánchez le ha contestado reiterando que el PP no puso el grito en el cielo cuando ya en 2015 había condenados por terrorismo en las listas, lo que considera ejemplo "del mayor cinismo que siempre ha tenido el PP a la hora de utilizar el dolor de las víctimas del terrorismo".