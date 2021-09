Pedro Sánchez ha hecho una férrea defensa de su legislatura frente al "bloqueo" que, a su juicio, han impulsado "las derechas". Así lo ha expuesto en la reunión interparlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista.

La 'no' renovación del CGPJ, la campaña de vacunación o la recuperación tras la pandemia han sido los principales temas sobre los que ha vertebrado su discurso, asegurando que "no han conseguido derrocar al Gobierno" y hablando de una "oposición furibunda carente de sentido estado".

Mensaje contundente también para Pablo Casado, al que ha pedido que el "PP cumpla con sus responsabilidades", sobre todo en lo que a la renovación del CGPJ respecta, porque "la insumisión constitucional en la que está instalado representa todo, menos un mínimo sentido de estado".

"Llevamos mil días con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones. Mil días de bloqueo en los que la oposición conservadora se ha situado fuera de la oposición. Puede haber ciudadanos que piensen que esto es 'Juego de Tronos', que no les afecta, pero esto no es sostenible y daña a la democracia", ha destacado al respecto.

Unas declaraciones que llegan solo un día después de que Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, les pidiera a las fuerzas políticas que alcanzaran un acuerdo para renovar el órgano judicial, como así está marcado en la Constitución.

Desde el Partido Popular acusan al líder del Ejecutivo y al PSOE de no querer reunirse con Casado "para renovar el CGPJ", pero sí con "lo peor del independentismo". "Lesmes dijo algo espléndido y es verdad, la independencia del poder judicial en España es esencial, y no entendemos cómo Sánchez no se aviene a sentarse para reformar la ley y el poder judicial", ha agregado Enrique López, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, Javier Maroto se ha referido a Sánchez como "antiguo y carca" y se ha preguntado por qué "quiere seguir con una fórmula antigua" en la renovación. "Europa ya nos ha dicho que son los jueces los que tienen que elegir a los jueces", ha respondido tras ser preguntado por la postura del líder del PSOE.

Durante su discurso, Pedro Sánchez también ha defendido que la oposición "quiere Constitución cuando puede imponer su mayoría, pero no cumplen la ley cuando están en minoría". Considera que la derecha ha "Intentado bloquear todos los avances, pero no lo ha logrado". "A este gobierno le dijeron que no llegaríamos al 70% de la vacunación, que no tendríamos Presupuestos Generales, pero no han conseguido derribar al Gobierno", ha sentenciado.