La mayoría de miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —en funciones desde hace más de 1.000 días por la falta de consenso político para su renovación— descarta dimitir en bloque para facilitar el desbloqueo de las instituciones.

Así lo indican fuentes del órgano constitucional a laSexta, que alegan no barajar la dimisión porque tienen que seguir cumpliendo sus funciones, pese a que no pueden hacer nombramientos, y que ello provocaría un vacío de poder: "Es una posibilidad que no está encima de la mesa", apuntan.

La cuestión es que los miembros del CGPJ consultados por esta cadena recalcan que nadie está por incumplir el mandato que establece el art. 570.2 LOPJ. En dicho artículo, se establece que si ninguna de las dos Cámaras hubiesen efectuado en plazo la designación de los vocales que les corresponda, "el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo". Según los magistrados, no acatar esta cuestión supondría "sumar una irresponsabilidad a la que ya exhiben nuestros políticos".

Apuntan que la responsabilidad es solo de los políticos

En referencia a su decisión de no dimitir en bloque, el CGPJ sostiene que todo Estado "huye del vacío institucional en su organización". Un ejemplo de ello, apuntan, serían los cambios de Gobierno: cuando un ministro abandona el Ejecutivo, le entrega físicamente su cartera al mandatario entrante.

Es decir, "no hay un solo minuto de vacío", algo que, de acuerdo con los magistrados, no ocurriría con una dimisión del Consejo. "Si el Consejo deja de funcionar y mañana un juez pide amparo, ¿quién resuelve? ¿Y si hay que sancionar a un juez que ha cometido una infracción? ¿O reforzar un Juzgado?", esgrimen.

No obstante, existen precedentes de miembros del CGPJ que han propuesto dimitir para solventar el bloqueo institucional, y no hace mucho tiempo de ello. Algunos incluso se intentaron ejecutar en este mandato. En octubre de 2020, los magistrados progresistas Álvaro Cuesta, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda plantearon la dimisión en bloque en un voto particular para provocar el desbloqueo. Sin embargo, se quedaron solos.

Aun así, desde el órgano judicial insisten en que la responsabilidad "es solo de quienes llevan casi tres años sin ponerse de acuerdo". "No se puede dejar tirada a la Carrera Judicial ni, sobre todo, a los ciudadanos, porque la Justicia es un servicio público", concluyen.

Críticas de Lesmes a los políticos

Por su parte, en dicho discurso, Lesmes tachó la situación de este órgano de "anormal" e "insostenible", e instó a las fuerzas políticas a alcanzar un acuerdo "en las próximas semanas". En este sentido, recordaba al Congreso de los Diputados y al Senado que "están obligados a respetar los plazos" marcados para la renovación.

El presidente del Alto Tribunal fue muy crítico ante la falta de acuerdo, insistiendo en que ya "en la apertura del año 2018, antes de que expirase el mandato del actual Consejo", expresó su "confianza en que las Cortes Generales cumplieran su deber constitucional procediendo a la renovación".

Un año después, no obstante, lo ha tenido que recordar porque "el retraso de nueve meses constituía una grave anomalía". Hecho que ha mencionado tres veces "en el último año, pero que no ha surtido efecto". Según ha podido saber laSexta, el rey Felipe VI, en el acto de apertura del año Judicial, le señaló a los políticos que el presidente del CGPJ "les había leído la cartilla".