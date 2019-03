El juez Ruz acusa a Sepúlveda de cohecho, malversación y fraude fiscal

"No me arrepiento de nada". Así se despedía Jesús Sepúlveda como alcalde de Pozuelo de Alcarcón. Hoy sabemos que no admitía su culpabilidad, pero sí cientos de miles de euros y regalos a tutiplén. Lo dice un auto judicial: "Sepúlveda habría recibido desde el año 1998 hasta, al menos, mayo de 2005, diversos regalos así como dádivas de dinero en efectivo. Los pagos y regalos aparecen vinculados con adjudicaciones irregulares en el ayuntamiento de Pozuelo"

Atención, porque si los regalos comenzaron en 1998, Sepúlveda todavía tenía esposa. Ana Mato, la Ministra que no se enteró de nada, sigue huyendo de la prensa. Y en el Parlamento, se defiende leyendo hasta la última coma.

El juez Ruz considera que Sepúlveda, sobre todo desde 2002, recibió al menos medio millón de euros y coches y viajes y regalos de eventos familiares. Cumples, comuniones, que Mato dice desconocer quién pagó. Los organizadores de los eventos tendrán que declarar ante el juez. Sepúlveda estuvo cobrando hasta hace cuatro días del Partido Popular. Entre lo que recibió de Génova y lo que, según el juez, le pagó la Gürtel, tenía algún que otro kilo y no sólo de confeti.