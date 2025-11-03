Ahora

Reacciones políticas

Rufián sentencia la renuncia de Mazón: "Una dimisión a la altura del personaje. Cobarde, falaz y perversa"

El contexto Un año después de la tragedia, Mazón ha ofrecido una declaración institucional para anunciar su salida. Eso sí, tirando de victimismo, culpando al Gobierno central e insistiendo en el relato del 'apagón informativo'.

Gabriel Rufián en una foto de archivoGabriel Rufián en una foto de archivoEuropa Press

Un año y cinco días después de que la tragedia de la DANA golpeara Valencia mientras él alargaba la sobremesa en 'El Ventorro', Carlos Mazón ha anunciado finalmente su salida como president de la Generalitat. Pero lo ha hecho sin pronunciar la palabra "dimisión", sin convocar elecciones y culpando al Gobierno central, dedicando apenas unas pocas palabras a las víctimas.

Una declaración institucional que Gabriel Rufián ha sentenciado a través de las redes sociales. "Una dimisión a la altura del personaje. Cobarde, falaz y perversa", ha aseverado el portavoz parlamentario de ERC en 'X', donde ha hecho hincapié en que Mazón "literalmente" ha dedicado "5 segundos para los 229 muertos".

