Rubalcaba: "Rajoy tiene un programa en 'A' y otro en 'B', como la contabilidad del PP"

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha destacado el "poderío" de la nueva secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, así como su firmeza y su seguridad.

"Susana tiene poderío, compañeros", la ha elogiado Rubalcaba en la clausura en Granada del congreso extraordinario del PSOE-A que ha elegido a Díaz como su nueva secretaria general en sustitución de José Antonio Griñán.

Rubalcaba ha agradecido el apoyo de los socialistas andaluces durante todo este año y ha asegurado que con su voto desalojarán al PP de la Moncloa, porque se ha convertido en "una auténtica brigada de demolición" del Estado social.

Rubalcaba ha considerado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sí está cumpliendo su programa electoral, pero el B, el que "tenía oculto" y que sólo se ha "atrevido" a sacar cuando ha tenido mayoría absoluta y la excusa de la crisis para recortar.

"No estoy de acuerdo con que Rajoy esté incumpliendo su programa electoral", ha recalcado en respuesta a quienes dicen que el presidente del Gobierno no está haciendo lo que prometió en campaña, convencido de que "con el programa electoral de la derecha pasa lo mismo que con su contabilidad y sus finanzas".

El PP tenía "unas finanzas en B" y tiene también "un programa electoral en B que es el que está aplicando", ha sentenciado en alusión al auto del juez del caso Bárcenas, Pablo Ruz, que ve indicios de una supuesta contabilidad en negro en el partido de Rajoy.

Un programa con el que, según su criterio, el PP está cumpliendo "lo que pensaron toda la vida", que es que haya "menos sector público y más sector privado". Rubalcaba, que ha actuado de "telonero" de Díaz, ha definido los últimos siete días como "la semana de los horrores en España" por cosas como la aprobación en el Senado de la ley Wert o lo que se ha conocido del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana.

Con el segundo, ha diagnosticado, el PP sólo quiere quitar más derechos, como el de expresión o manifestación y dificultar las huelgas. A su entender, es una "tremenda paradoja" que un Gobierno que "ha delinquido" pretenda convertir en "delincuentes" a algunos ciudadanos que quieren ejercer sus derechos.

"Que no se atreva, que no lo haga, que nos va a tener enfrente a los socialistas y a muchos ciudadanos que no vamos a aceptar que utilicen la crisis para recortar nuestros derechos y nuestras libertades", ha advertido.

Y ha querido enviar una petición directa a Rajoy para que proteja a los ciudadanos de su propio Consejo de Ministros, que es "donde más sufren, donde más daño se les hace" debido a las medidas que adopta cada viernes.