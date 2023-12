Nuevo terremoto en Podemos, esta vez a nivel local. En la mañana de este lunes, dos de los pesos pesados de la formación morada en Madrid, Roberto Sotomayor y Carolina Alonso, han anunciado que abandonan la formación. La decisión, que ambos políticos han dado a conocer prácticamente al mismo tiempo en redes sociales, se ha producido días después de la ruptura del partido morado con Sumar, coincidente también con la salida del que hasta entonces era coordinador general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Jesús Santos, quien abandonó el cargo con serias críticas a la dirección de Ione Belarra y a su núcleo duro.

En torno a las diez de la mañana, el exatleta, tricampeón de Europa en atletismo y en los últimos tiempos candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid, Roberto Sotomayor, ha hecho público un mensaje en X -anteriormente conocida como Twitter- con el que informaba de su dimisión de "Consejo Ciudadano Estatal" de la formación y, en consecuencia, su salida de la misma. "Hay decisiones que son necesariamente dolorosas y esta es una de ellas", ha advertido el deportista y político, adjuntando a este anuncio una nota en la que ha detallado los motivos de su despedida.

­Una nota en la que no han faltado las críticas a la situación actual del partido. "Me volqué al cien por cien en mantener viva la esperanza y coser las heridas, recorriendo los círculos de la ciudad, hablando y escuchando, animando y consolando. En definitiva, dando la cara. Pero desde la dirección Estatal tenían otros planes y otros objetivos. Ya nadie coge el teléfono n responde a los mensajes, se actúa y decide en pequeños grupos de decisión. Algunos parece que sobramos, las distancias se agigantan con la dirección estatal de Podemos", ha lamentado Sotomayor.

"Presento esta carta de dimisión de un órgano de dirección en donde prácticamente ya no se consulta ninguna decisión importante, ni siquiera la de salirse del GP Sumar en unos momentos trascendentales para nuestro país, con una extrema derecha desatada en nuestras calles", ha denunciado el exatleta, quien considera que la decisión de romper con Sumar supone "otro paso más de una estrategia que ha renunciado a los territorios y a la construcción de un Frente Amplio"; más en la forma en la que se ha hecho: "Es incomprensible que los miembros de un órgano de dirección se enteren antes por Canal Red de esta noticia y que no haya sido consultado a los inscritos previamente".

La lealtad no es sumisión, la lealtad es a los proyectos y a las ideas, no a las personas"

Se trata, justamente, de la denuncia que realizó tan solo unos días atrás Carolina Alonso, cuando a través de redes sociales dejaba constancia de su sorpresa al afirmar, instantes después de la ruptura de Podemos con Sumar, lo siguiente: "Me acabo de enterar por Canal Red que nos vamos al Grupo Mixto". La ya exdiputada de la Asamblea de Madrid y exportavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos ha justificado su salida de la formación con motivos idénticos a los expresados por Sotomayor: "No entiendo cómo se ha decidido dar la espalda a nuestro futuro en Madrid".

"Apostarlo todo a la única carta de las elecciones europeas es una irresponsabilidad difícil de entender", ha valorado Alonso, sincerándose sobre la lógica de su decisión: "Podría irme de aquí diciendo simplemente que estoy cansada y no sería mentira, pero tan solo sería una parte de la verdad y creo que hace falta decir ciertas cosas. La lealtad no es sumisión, la lealtad es a los proyectos y a las ideas, no a las personas". Dicho esto, ha asegurado no compartir "la línea política de la dirección Estatal", como tampoco está "de acuerdo con este cambio de rumbo del partido que es copernicano".

En esta línea, ha afirmado no compartir que Podemos haya "renunciado a construir un Frente Amplio", ni que dicha formación "celebre romper con Sumar cuando es evidente que es un fracaso del espacio en su conjunto y que, además, se haga sin debate político previo en el Consejo Ciudadano Estatal". "No comparto la política de trinchera, de bunkerización; no comparto romper nuestras alianzas", ha apuntado la política, quien, en términos generales, ha subrayado que no disimula su rechazo a "esta hoja de ruta que nada tiene que ver con lo que siempre ha sido Podemos".