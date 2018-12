Rivera acusa al Gobierno de no proteger a los ciudadanos y urge a un nuevo 155: "Cataluña sigue siendo un territorio sin ley"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, de no proteger a los ciudadanos y le ha urgido a aplicar otro 155 en Cataluña, advirtiéndole de que si no actúa será el responsable de lo que ocurra.

Espera que este miércoles, del pleno monográfico sobre Cataluña en el que estará Sánchez, salga un consenso parlamentario para atajar esta crisis "y una rectificación en toda regla" del presidente, asumiendo el error de haberse equivocado por "tener a Torra de socio".

Rivera se ha referido a esta nueva escalada de tensión en Cataluña en una entrevista en Antena 3, donde ha dicho que no ve un cambio de actitud en el Ejecutivo pese a las cartas que envió este lunes a la Generalitat avisándola de que ordenará la "intervención" de las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña si los Mossos siguen sin ejercer su función de garantizar el orden público.

"No hay ningún cambio porque Sánchez sigue gobernando con Torra y Cataluña sigue siendo un territorio sin ley", ha insistido Rivera al alertar de que Cataluña se encuentra en un momento "previo a la violencia". Sobre un nuevo 155, no ha precisado si debería ser más duro que el anterior y qué alcance debería tener y tan sólo ha dicho que no tiene ningún problema en debatirlo con el Gobierno, aunque es este, ha señalado, el que tiene la iniciativa para activarlo.

Rivera ha asegurado que Cataluña "es un territorio sin ley" y se ha preguntado en qué Estado de la UE se podría cortar una de sus principales vías, como es la AP7, y no dar a la policía la orden de intervenir. De nuevo ha exigido a Sánchez la convocatoria de elecciones porque entiende que "a largo plazo" no puede ser presidente del Gobierno.