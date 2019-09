Albert Rivera dice que respeta la decisión de quienes han decidido abandonar Ciudadanos: "Uno puede discrepar, uno puede dar un portazo, uno puede irse por intereses personales".

Pero ha sido muy duro con uno de sus fichajes estrella, Francisco de la Torre, que este jueves abandonó el partido y su acta de diputado. Este ha explicado esta mañana el porqué de su marcha: "No estoy de acuerdo con la estrategia, con el planteamiento extremo e inamovible del 'no es no'.

Además, ha asegurado que Rivera no le habla desde principios de junio a pesar de que él lo ha intentado y que ni siquiera le llamó cuando falleció su padre a finales de julio.

Por su parte, Rivera acusa a de la Torre de utilizar políticamente "la muerte de su padre para atacar a excompañeros y al proyecto político de Ciudadanos. Y niega la mayor: asegura que él se portó "humanamente" cuando se enteró.

El líder de la formación naranja tira de ironía para valorar las deserciones de de la Torre y del eurodiputado Javier Nart y pide a este último que abandone el escaño. Algo que Nart no tiene pensado hacer.