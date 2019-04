Rita Barberá: "Soy capaz de tantas cosas por Valencia y por España que cabe infinito"

Así que es capaz de hacer infinito menos echarse a un lado y más cuando se complican las alianzas de izquierda. Ahora Valencia y Compromis siguen escenificando su sintonía, pero el PSPV sigue deshojando la margarita.

"Yo tengo absoluta confianza en que los partidos que han hablado de cambio van a apostar por el cambio, y por muchas extrañas que haga la señora Barberá la gente sabe que hay cosas que no se pueden sumar", explica Joan Ribó.

Pero parece que lo único que tiene claro el PSOE es una resta: "Vamos a ser serios qué es lo que el PP pretende, que nosotros consintamos que Barberá siga siendo alcaldesa de Valencia", ha dicho Antonio Hernando.

Pero la situación sigue enquistada en la capital valenciana y en la Generalitat. Compromís dice que no es para tanto: "Creo que no hay ninguna negociación suspendida, porque de facto el PSOE no actúa como se lo estuviera, hablamos telefónicamente", dicen.