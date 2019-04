Rita Barberá revoluciona el Congreso y reclama el cariño de sus compañeros: "Margui que no me has saludado"

Senadores y diputados compartían hemiciclo en el acto de apertura de la legislatura y no había sitio para todos. Los del PP y Ciudadanos han ocupado los escaños de Podemos y Pablo Iglesias ha salido al patio del Congreso ha explicárselo a la prensa.

"Llegan temprano para quitarnos el sitio. Esto no es serio y no puede ser. Están acostumbrados a que en el pasado esto era solamente de ellos", ha asegurado el secretario general de Podemos.

Han puesto más sillas, pero seguían sin ser suficientes. De hecho, tres diputadas de Podemos se han tenido que sentar en dos butacas. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría bromeaba: "hoy es asiento libre, espero que cuando llegue al banco azul tenga hueco".

Entre las senadoras, destacaba una: Rita Barberá ha sido la protagonista. Buscaba el cariño de sus compañeros y tras reclamarlo lo ha conseguido. "Margui que no me has saludado", le decía a García-Margallo en un momento captado por las cámaras.

"La presencia de Barberá en el Congreso es una prueba evidente de lo que representa el Partido Popular", ha señalado Pablo Iglesias en una entrevista en Al Rojo Vivo, en la que también se ha colado Barberá en el plano.