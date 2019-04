El rey hará una nueva ronda de contactos con los partidos los días 24 y 25 de octubre

El rey hará una última ronda de contactos para sondear si Rajoy ya tiene los apoyos suficientes para ser investido. "Los días 24 o 25 de octubre para constatar si su majestad el rey puede proponer un candidato", explica Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados.

La hará justo después de que se celebre, el Comité Federal del PSOE, que previsiblemente será el 23 de octubre, y fijará la nueva posición de los socialistas. El presidente de la gestora será el que se la transmitirá al rey, mientras, allana el terreno hacia la abstención con un PP, en pleno juicio de la Gürtel. "No quiero construir una barricada aritmética ni moral que me impida hablar con los malos", ha señalado Javier Fernández.

Algo que reprochan desde Podemos. "Con las black y la Gürtel, el PSOE va a dar, lamentablemente, confianza a Rajoy", explica Juan Pedro Yllanes, diputado de Podemos.

No todos quieren darle la confianza a Rajoy, el PSC insiste en que no lo hará. "No nos abstendremos, queremos llegar a un acuerdo o romperemos la disciplina de voto", ha señalado Núria Parlón, candidata a primera secretaria del PSC. Tiene que haber gobierno antes del 31, si no, se convocarían automáticamente las terceras elecciones.