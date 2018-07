El rey, ante un escenario inédito, tiene dos meses para proponer nuevos candidatos

Tras la investidura fallida de Pedro Sánchez, el Presidente del Congreso ha anunciado el resultado a Felipe VI. "Sí, sí, le he comunicado y hemos quedado el lunes para hablar del proceso que se abre ahora", ha declarado Patxi López.

Según la Constitución, se abre ahora un plazo de dos meses para que el rey proponga nuevos candidatos a la presidencia. "El rey tiene la obligación de proponer al candidato a la presidencia del Gobierno y también los partidos políticos están en la libertad absoluta de plantear al rey su posición", ha explicado Gabriel Martín, profesor de derecho Constitucional.

Pero dadas las circunstancias, dicen los expertos constitucionalistas, Felipe VI manejará la situación con cautela. "El rey no puede proponer candidatos a ver qué tal. Sólo si hay una probabilidad alta de ser investido, deberá proponerlo", ha manifiestado Antonio Torres del Moral, catedrático emérito de Derecho Constitucional.

Podría volver a proponer a Pedro Sánchez "si se presenta con un bagaje distinto de la última vez", ha reconocido Torres. Incluso a Rajoy, si éste cuenta con más apoyos ya que ahora "carece de sentido una candidatura de Rajoy que se presente con las mismas condiciones con las que antes renunció", ha explicado.

Por eso, el rey se mantendrá, por tanto, en una situación de prudencia ya que, tal y como señaló en su discurso de Navidad, la responsabilidad recae sobre las Cortes Generales. "Son la sede donde, tras el debate y el diálogo entre las fuerzas políticas, se deben abordar y decidir los asuntos esenciales de la vida nacional", detalló en ese momento el rey.

De forma literal, la Constitución marca que "se tramitarán sucesivas propuestas", pero el rey no tiene la obligación de hacer rondas de contactos ni presentar candidaturas si no hay perspectivas de conseguir la investudura. De ahí, que posiblemente mantenga su agenda normal de actos para las próximas semanas. Si no se consigue investir a un candidato antes del 2 de mayo, se disolverán las cortes y se convocarán nuevas elecciones.