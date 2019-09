A trece días de la fecha límite para formar gobierno, fracasa la reunión entre los equipos de negociación del PSOE y Unidas Podemos. Tras tres horas y media de reunión, "no hay una vía para alcanzar un acuerdo", según el PSOE. Su portavoz, Adriana Lastra, ha pedido a la formación morada que reflexione para llegar a un acuerdo y se ha preguntado si van a impedir un gobierno progresista.

Lastra: "No hay una vía para alcanzar un acuerdo".

Lastra ha advertido que no ven salida a esa situación. Desde Podemos, Pablo Echenique ha insistido en retomar las conversaciones donde se dejaron en julio. "Nadie entiende que esa oferta de julio haya caducado, que lo que valía en julio no valga ahora", ha dicho, que asegura que el PSOE no se mueve y no acepta un gobierno de coalición.

Según ha podido saber laSexta en la cita no se ha hablado nada sobre el programa ni de las medidas que proponen ambas formaciones, sólo se ha limitado a hablar sobre la posibilidad o no de crear un gobierno de coalición.

Ambas formaciones se han enfrascado en esta discusión hablando sobre lo que era posible en julio y ahora no.

Sin fecha para nuevas reuniones

"El PSOE no se mueve, quiere un gobierno de partido único como si tuviera mayoría absoluta", y asegura que les han advertido que si no lo aceptan, "dicen que no habrá más reuniones, que se levantarán de la mesa". "Esperemos que rectifiquen, es un error que nos lleva a elecciones".

Echenique. "Sería una irresponsabilidad" apoyar la investidura de Sánchez si no hay acuerdo.

Echenique asegura que Podemos no quiere ir a una repetición electoral "absurda que nos podría llevar a un gobierno de derecha o a un gobierno progresista, y estaríamos en el mismo punto". Asegura que no darán su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez si no hay acuerdo: "Sería una irresponsabilidad por nuestra parte" porque, dice, generaría una gran inestabilidad".

La responsable socialista sostiene que se sentarán "las veces que sean necesarias para llegar a un acuerdo" y que en ningún caso "queremos investidura gratis". "Este partido no da la batalla por perdida", ha añadido.