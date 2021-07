El Gobierno ha descartado aplicar nuevas restricciones a nivel nacional para contener la expansión del coronavirus. Desde el Ministerio de Sanidad descartan, así, aprobar de nuevo el toque de queda en todo el país, como ha solicitado la Junta de Castilla y León.

Desde el Ministerio de Sanidad consideran que ya hay "estrategias de país" que permiten a los gobiernos autonómicos aplicar medidas en función de la situación epidemiológica de sus territorios. Ejemplos de ello, ha dicho Carolina Darias, son el 'semáforo', la estrategia de detención precoz o la estrategia de vacunación.

"Las comunidades autónomas tienen mecanismos. Hay que rastrear mucho y acelerar la vacunación, que algunas CCAA no administran todas las dosis", ha apuntado la vicepresidenta Carmen Calvo, que además ha defendido la medida de retirar las mascarillas porque "no podemos actuar como si no avanzara el tema".

La situación epidemiológica ha empeorado en los últimos días y España ya se sitúa por encima del riesgo extremo, superando los 250 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Por franjas de edad, el grupo de entre 20 y 29 años es el más afectado con una incidencia de 814,01 puntos.

Ante esta situación, ya son varias las comunidades autónomas que están imponiendo medidas restrictivas, están realizando cribados masivos entre su población y están adelantando la vacunación.

Cataluña

Cataluña ha anunciado que este fin de semana cerrará el ocio nocturno que se encuentre en espacios cerrados, obligará a mostrar PCR o antígenos negativo o certificado de vacunación en los eventos de más de 500 personas y ha pedido que la mascarilla se utilice tanto al aire libre como en interiores.

Cantabria

Cantabria ha cerrado los locales de ocio nocturno en Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Camargo, Piélagos, El Astillero, Santa Cruz de Bezana, Laredo, Santoña, Santa María de Cayón, Colindres, Marina de Cudeyo, Ribamontán al Mar, Bárcena de Cicero, Noja y Arnuero. Estos municipios se sitúan en nivel 2 (riesgo medio) en el 'Semáforo COVID'.

Aragón

Aragón entrará este viernes a las 00:00 horas en la fase 2 de la desescalada. Un escenario que supone nuevas restricciones en la hostelería, como el cierre del ocio nocturno a las 00:30 horas y de la hostelería general a las 23:00 horas. Además, los aforos se verán reducidos al 50%, siempre y cuando se trate de espacios interiores. En cuanto a las bodas, bautizos y comuniones, el aforo se reduce a 120 personas y será obligatorio un listado de asistentes.

Navarra

Por su parte, la Comunidad Foral de Navarra ha adelantado el cierre del ocio nocturno de las 04:00 a las 01:00 horas. Aquí, por segundo año consecutivo, no se celebrará la festividad de San Fermín. De hecho, el alcalde de Pamplona ha pedido precaución a sus ciudadanos ante las posibles reuniones y celebraciones que quieran llevar a cabo.

Galicia

El Comité Clínico de Galicia ha decidido cerrar los espacios en los que se celebran botellones, como playas, parques y plazas, con el fin de evitar contagios entre la población joven a partir del sábado a las 00:00 horas. Además, se exigirá la certificación de vacunación o PCR para acceder al ocio nocturno en municipios de nivel medio.

Castilla y León

La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha solicitado al Gobierno nacional que vuelva a imponer el toque de queda en toda España, pero como se ha apuntado anteriormente, desde el Ejecutivo ha rechazado esta medida. Asimismo, creen que la mascarilla debería volver a utilizarse en todos los espacios, tanto al aire libre como en interiores, algo que también ha descartado la vicepresidenta del Gobierno.

Algunas CCAA apuestan por adelantar la vacunación

Otras comunidades, como es el caso de Madrid, han decidido adelantar la vacunación entre la población más joven. Este viernes se abrirá la autocita para los mayores de 25 años y a principios de la próxima semana podrán solicitarla los mayores de 16. Euskadi abrirá también este viernes la vacunación para los jóvenes de entre 16 y 29 años. En el archipiélago balear ya se está inmunizando a este grupo poblacional.

Asturias, Navarra y Baleares también están impulsando cribados entre los jóvenes para detectar posibles nuevos casos de COVID-19.