El PP redobla su ofensiva contra Vox: hablan de falta de liderazgo y se presentan como "la única alternativa" a Sánchez

El PP desliza que algo huele a podrido en Vox. Así lo ha trasladado Cuca Gamarra este martes, al asegurar que la formación de ultraderecha "tiene problemas", añadiendo en tono de broma: "Lo que podemos garantizar es que nosotros no hemos sido".

En 'Espejo Público', Alberto Núñez Feijóo se atreve a enumerar posibles causas, llegando a asegurar que "hay gente" que no está de acuerdo en "cómo se dirige o cómo se manda". Cuando se le pregunta si se ve gobernando con ese que manda, Feijóo se reivindica como "la única alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez.

Por último, Feijóo ha aprovechado para lanzar un mensaje a Vox: "El primer objetivo de Vox no es que cambie el Gobierno, sino hacer oposición a la oposición". Para Vox es problema lo tiene el PP, con Pepa Millán defendiendo en el Congreso que los 'populares' "no hacen oposición" al Gobierno de coalición.

La pugna es constante y desde el PP no comprenden que Vox "dedique dos minutos" de sus intervenciones en el Congreso a "atacar al PP", en palabras de Miguel Tellado. Su duelo dialéctico ha llegado a las redes sociales, donde Vox se ha hecho eco de la última entrevista de Ayuso, en la que 'conoció' a 'Trump'.

"Algunos solo se pueden conformar con imitaciones", aseguran, un mensaje acompañado por un vídeo del propio Trump saludando a Santiago Abascal en febrero de 2024. La formación ultra se reivindica como el mayor aliado de la internacional ultraderechista... aunque Ayuso se esfuerce en sus gestos, como el recibimiento a Javier Milei en junio de 2024.

Es el último combate entre las derechas en el que hoy han irrumpido los socialistas, con Patxi López dando un paso más y echando más leña (si cabe) al fuego: "No es que (Ayuso) no sea una buena política, es que no es una buena persona".