La recuperación de Álvaro Lapuerta, clave para desentrañar el 'caso Bárcenas'

La recuperación del extesorero del PP, Álvaro Lapuerta resulta fundamental para esclarecer el 'caso Bárcenas' después de que los secretarios generales del partido que declararon ante el juez Ruz he hayan hecho responsable de las irregularidades en el PP.



En este contexto, Álvaro Lapuerta podría despejar muchas incógnitas del caso Bárcenas. Después de sufrir dos traicioneras caídas, atravesar un coma y meses de reposo, un reportero ha encontrado le ha encontrado en misa, en una iglesia del centro de Madrid.



Javier Castro-Villacañas es quien le ha inmortalizado y, según ha explicado en Al Rojo Vivo, se trata de "un hombre mayo que anda con mucha dificultad y tiene que apoyarse en un bastón".



Mientras Lapuerta estaba en coma los acontecimientos se precipitaron, Bárcenas le ha situado de Ministerio en Ministerio repartiendo dádivas en cajas de puros y sobres marrones. Un dinero que los dos amasaban en Génova.



Su familia reaccionó a estas imputaciones pidiendo que se respetara a su padre y que no fuera usado como chivo expiatorio, lo hizo en un comunicado que jaleó la propia Cospedal. Al respecto expresaba, "desde el Partido Popular les apoyamos y respaldamos la labor que ha hecho como tesorero en el Partido Popular donde nunca ha recibido crítica ni tacha de nadie".



Lo defienden en público, pero en el despacho de Ruz, Cascos, Arenas y la propia Cospedal han reconocido el descontrol existente en la tesorería de Génova. Se lo han achacado a él, como dice el PP los secretarios generales no tuvieron nada que ver.

También en Al Rojo Vivo, Cristina Cifuentes ha afirmado que "por supuesto que tienen que aprobar las cuentas", pero "el día a día de la gestión lo lleva el gerente"



Describe una seguridad que según otro de los guardianes de las cuentas del PP podría hacer añicos Bárcenas. En palabras de Ángel Sanchís, extesorero del PP, "Bárcenas puede dañar al PP y a la Democracia".



Un daño que no ve tan claro un Lapuerta, que siempre se ha mostrado fiel y reservado y que a pesar de ello ha sido empujado al epicentro de la tormenta.



En septiembre los peritos forenses decidirán si está preparado para declarar como imputado ante Ruz y él deberá de decidir si sigue fiel al PP o, por el contrario, cambia de opinión.