Rajoy, a Quiroga: "Tendrás apoyo, el mío el primero"

Rajoy ha clausurado el cónclave de los populares vascos en el que Quiroga ha sido reelegida con el apoyo del 72% de los compromisarios después de la polémica generada con su decisión de prescindir de Iñaki Oyarzábal como secretario general y sustituirlo por Nerea Llanos. A ello ha aludido el jefe del Ejecutivo al hablar de las "dificultades" previas al Congreso y felicitar al PP vasco al entender que ha sabido hacerles frente.

Rajoy se ha puesto como ejemplo de las dificultades previas al Congreso de un partido ("Yo de esto algo sé", ha dicho en referencia a la situación que vivió antes del Congreso del PP de 2008) y ha recalcado que lo importante es saber superarlas porque, después, "ya no importan nada". Somos todos absolutamente conscientes de que nadie sobra, de que todos hacemos falta y todos tenemos nuestro sitio, que puede ir cambiando a lo largo de la vida", ha añadido.

En ese momento, Rajoy ha sido interrumpido por cuatro mujeres que se encontraban sentadas entre los compromisarios y que han gritado consignas como "Aborto ilegal, violencia estatal" y "Gure gorputza, gure erabakia" (Nuestro cuerpo, nuestra decisión), mientras alzaban las manos. Al tiempo que los delegados trataban de acallar los gritos con aplausos y consignas de "sí a la vida".

El presidente del Gobierno ha retomado su discurso dirigiéndose a Quiroga para asegurarle que el reto que tiene por delante no es fácil y que es normal que no se pueda tener el apoyo del cien por cien. Pero le ha garantizado que tendrá el respaldo del PP vasco, del PP nacional y el suyo en particular. "Ten la total y absoluta certeza del mío, el primero", ha enfatizado.

Para Rajoy, el Congreso de San Sebastián sirve para reforzar el proyecto del PP y supone "un pistoletazo de salida de una etapa que va a llevar a conseguir el mayor apoyo que nunca se haya logrado en una elección". "Ese es el objetivo", ha añadido Rajoy, quien ha recordado que el PP ha demostrado que nadie tiene el monopolio de estar en las instituciones en el País Vasco y que puede haber gobiernos diferentes a los nacionalistas.

Y ha hecho una petición a Quiroga: "Hacer un esfuerzo para demostrar en el futuro que el PP también puede gobernar en el País Vasco". Cree que a eso ayuda que el partido tenga muy claros cuáles son sus objetivos en los grandes temas nacionales: "ETA a disolverse, no hay referéndum que liquide la soberanía nacional, y España tendrá pronto crecimiento económico y empleo".

Respecto a la banda terrorista ha subrayado que no hay "nada que hablar" y que su problema se resuelve fácil de una forma: "Disuélvanse".