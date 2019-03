Rajoy deja ver su lado más triunfalista mientras la oposición le recuerda el drama del paro

La situación de ETA ha llegado hasta el Congreso, el final de la violencia en Euskadi ha tenido versiones contrapuestas. Mientras que Aitor Esteba, portavoz en el Hemiciclo del PNV, ha expresado que el Gobierno le está "dando la excusa perfecta a ETA para eternizar su desaparición", Rajoy ha afirmado que "la solución es muy clara" porque solo está en su disolución.

Más dura ha sido la respuesta del portavoz de Amaiur, Mikel Errekondo, que ha acusado a Rajoy de no querer alcanzar la paz, "dice que tiene capacidad pero no hace nada, usted no desea el desarme, usted no desea la paz", ha dicho. A lo que Rajoy ha respondido que su mensaje es decirle a ETA "que se disuelva".

Los guiños a la ficción han copado el debate, desde Matrix hasta la abeja Maya, ha habido múltiples referencias a la fantasía. Incluso han llegado a pedirle a Rajoy que se despierte.

En este sentido, Joan Baldoví, diputado por Coalició Compromís, lata en mano, ha estrujado el recipiente para hacer referencia a la metáfora de aplastamiento que el Gobierno hace con los ciudadanos. Además, también se ha querido mencionar las protestas de los trabajadores de la empresa Coca-Cola, "podemos hacer dos cosas, la primera, dejar de beber Coca-Cola y la segunda, dejar de votar al Partido Popular".