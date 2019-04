Rajoy pide comparecer en el Congreso para explicar el acuerdo de la UE sobre los refugiados

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido comparecer ante el pleno del Congreso para informar del Consejo Europeo celebrado los días 17 y 18 de marzo y en el que se cerró un acuerdo con Turquía sobre los refugiados que intentan llegar a territorio europeo.

El secretario de Estado de Relaciones con Las Cortes, José Luis Ayllón, ha informado de que no ha habido un cambio de criterio respecto a que el Ejecutivo en funciones no debe someterse al control de un Parlamento del que no tiene su confianza.

Pero ha precisado que Rajoy ha decidido comparecer de forma excepcional en una sesión informativa ante el pleno del Congreso por la trascendencia del asunto debatido en Bruselas. "El presidente del Gobierno comparecerá ante la excepcionalidad de una cuestión de contenido político que se sale de lo ordinario", ha subrayado el secretario de Estado.

La excepcionalidad del asunto fue el argumento aducido también por el Gobierno para que antes de la cumbre de Bruselas compareciera en comisión el secretario de Estado para la Unión Europea para informar de la posición española en el Consejo.

Una comparecencia en la que los grupos parlamentarios consensuaron un texto con el mandato que debía llevar el jefe del Ejecutivo a esa reunión del Consejo Europeo y en el que se dejaba claro que no podría avalar ninguna decisión que no respetara el derecho internacional o que pretendiera la devolución colectiva de refugiados a Turquía.