Mariano Rajoy se ha negado a hablar sobre la 'Operación Kitchen' y su presunta implicación en la trama de espionaje al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.

Así lo publica 'El País', que indica que una periodista intentó hacerle algunas preguntas, pero el expresidente del Gobierno optó por negarse a contestar.

"No me haga preguntas porque no las voy a oír. Y así no podrá usted decir que no le he respondido. Yo no soy un personaje público, ya no", fueron las palabras del que fuera presidente 'popular'.

Estas declaraciones llegan después de conocer que un informe policial perteneciente a la investigación de la 'Operación Kitchen' sitúa a Rajoy como conocedor del operativo 'parapolicial' basado en el espionaje a Bárcenas.

Según se deduce del informe, la operación estaba coordinada por que por entonces era el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, pero era conocido por 'El Asturiano', que, según la Fiscalía Anticorrupción era como llamaban algunos de los investigados a Rajoy en sus conversaciones privadas.

El informe policial también señala como conocedor a 'El Largo', el que presuntamente sería el nexo de unión de algunos de los implicados con el presidente del Gobierno en el momento en el que se lleva a cabo la trama.

Además, en un escrito de la Fiscalía Anticorrupción se señala el conocimiento de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirmando que le afectaba a ella personalmente e indirectamente por su cargo en la formación.

Se apunta también el conocimiento del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por los mensajes que había intercambiado con el que era su número 2, Francisco Martínez, el secretario de Estado de Seguridad, actualmente imputado en la 'Operación Kitchen'.