Rajoy: "No va a haber independencia de Cataluña"

Mariano Rajoy se ha mostrado contundente con sus declaraciones respecto a la independencia de Cataluña. Ha afirmado que el Estado está "absolutamente preparado para hacer cumplir la ley cuando alguien la viole"

El presidente del Gobierno se ha expresado así sobre la lista de CDC, ERC y entidades soberanistas, que lidera el exdirigente de ICV Raül Romeva y que busca independizar a Cataluña en un plazo de seis meses a partir de las elecciones del 27S.

Rajoy ha avisado de que "la irresponsabilidad con que se actúa acaba generando problemas y dificultades como en Grecia". Ha subrayado que las catalanas del 27 de septiembre serán "unas elecciones autonómicas" en las que sólo se eligen diputados y un parlamento autonómico.

"Ni se elige ni se decide otra cosa", ha advertido Rajoy, antes de asegurar que el Gobierno garantiza al conjunto de los españoles que "velará por el cumplimiento de la ley". "La ley se va a cumplir en Cataluña y en cualquier lugar de España", ha añadido.

Se ha referido además a las "lecciones" que algunos deberían "aprender" de la crisis en Grecia: "Cuando se prometen o se ofrecen algunas cosas, que luego en la práctica van a quedar en nada".

"Los gobernantes deben actuar con responsabilidad, prudencia, sensatez y sabiendo qué pueden hacer y qué no", ha subrayado Rajoy, antes de apostillar: "No va a haber independencia de Cataluña y no la va a haber, y tampoco Cataluña se va a ir de Europa, que es lo que se propone a los ciudadanos" de esa comunidad.

Ha señalado que el PP y el Gobierno y "la gran mayoría de los españoles" garantizarán que en Cataluña "se va a cumplir la ley y que nadie va a obligar a esos ciudadanos a elegir entre su condición de catalán, español y europeo, porque las tres le enriquecen".

"España es una de las grandes democracias del mundo y en las democracias existe la ley y el Estado de derecho, no les quepa la más mínima duda", ha destacado Rajoy. Y ha añadido: "La irresponsabilidad con que se actúa acaba generando problemas y dificultades como en Grecia, donde se convocó un referéndum, dando después marcha atrás y generando una enorme frustración".